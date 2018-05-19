館長太拼壓力大！哽咽48秒曝「小孩2歲還不會叫爸」

館長太拼壓力大！哽咽48秒曝「小孩2歲還不會叫爸」(圖翻攝自/youtube/寶寶愛館長)

友善列印
/綜合報導
館長太拼壓力大！哽咽48秒曝「小孩2歲還不會叫爸」(影片來源/youtube/寶寶愛館長)

網紅館長「陳之漢」經常關心社會議題，也由於行事作風較為兇悍，獲得不少粉絲喜歡，不過也引來不少酸民。先前他所開設的健身俱樂部，疑遭黑道分子闖入鬧事，當時他選擇報警處理，沒想到卻遭網友反酸「陳之漢你不是很屌嗎？怎麼還報警」，讓他忍不住開直播大吐苦水，也談及工作太忙，導致2歲的孩子還沒叫過一聲「爸爸」。

館長「陳之漢」日前開直播，針對黑衣人闖入店內一事做解釋「我們通通交給警察著手辦理」，期間對酸民留下的回覆感到不滿，表示自己活在世界上也很痛苦，更提到「我看到不公不義的事情，我就想出來管，但是我沒有這麼大的能力」、「我責任很大，這麼多的會員，希望館長去他的地區開館，我做不到，我良心過意不去」。

館長提到孩子不禁哽咽，之後更是消失在鏡頭前長達48秒(圖翻攝自/youtube/ 寶寶愛館長) 館長提到孩子不禁哽咽，之後更是消失在鏡頭前長達48秒(圖翻攝自/youtube/ 寶寶愛館長)

直播中也提及自己的孩子「我的小孩還小，我的工作繁忙，回家時候陪他，因為我這2、3年都在拼，以至於我小孩現在兩歲半，我還沒聽過他講過一聲爸爸，因為他語言有障礙」，提到這裡館長就開始哽咽，之後更是消失在鏡頭前長達48秒，隨後則叮嚀希望底下員工能努力，雖然會很辛苦。

之後對於黑衣人一事抱怨，發現網友留言「陳之漢你不是很屌嗎？怎麼還報警」，讓他也忍不住回覆「以前打打殺殺的日子過了，我現在出來做生意，我要被人家這樣恐嚇，帶人家來，我有時候想心一狠，生意不要做了，人約一約這一口氣要討回來，直接打仗，我不悶嗎？我比各位都悶」，字字句句裡都充滿無奈。

許多粉絲也為他打氣「希望館長別再把任何事情都攬在身上，好好去休息一陣子吧！」「唉啊！蠻無奈的。做企業真的很辛苦，尤其是從黑道轉到做生意，這背負更多的語言壓力」、「館長真的太在意酸民留言了。世界各式各樣的人都有，你不可能滿足全部的人的喜好，你做你認為對的的事繼續前進就好」、「同為人父，一聽到館長談到自己小孩語言有障礙，真的令人鼻酸」。

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