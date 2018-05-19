同學剛生子！被拉進群組收600元紅包 她無奈：結婚也沒邀我

2018年05月19日 21:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若去朋友家看剛出生的寶寶時，大多數人都會包紅包，或送嬰兒用品。最近一名網友上網抱怨，日前被一名朋友拉近聊天群組，一開始就向大家表示，由於另一名朋友剛生小孩，她希望大家能各包600元紅包，再一起去探望，讓原PO相當不解，因為自己跟對方根本沒私交了。

一名網友在《爆廢公社公開版》抱怨，昨日莫名被同學甲拉近一個群組「一進去就叫大家交個六百塊，要包個紅包給剛生孩子的同學乙，順便約週日中午一起去看小寶寶」，讓原PO感到匪夷所思，認為自己與同學乙根本沒私交。

網友在臉書無奈的說出自己的為難(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

更強調，兩人甚至不熟到「連他們結婚都沒有邀請我的那種」，不過其他同學卻沒有反駁，甚至因為周日無法到場，選擇用匯款的方式，再由同學甲代包，讓原PO不解的問其他網友「是你的話會怎麼做呢？繳錢了事，做做面子，還是甘我屁事，省下六百」。

而大多數網友都選擇「省下六百元」，並表示「退群組，誰理他啊！」、「立馬退群組，這種同學跟冤親債主沒兩樣」、「甲這招叫：借花獻佛！直接表明說結婚都沒請我了，生小孩干我屁事」、「退，不關我事。要做面子讓甲自己去做」、「強迫中獎」、「退群！何必都讓甲做好人？更何況真的都到對方的手裡嗎？」、「退出。這樣太強迫人了，包不包禮金是個人自由」。