正妹替熟睡男鄰居關門 事後獲「神秘禮」網解惑：暗示明顯

正妹替熟睡男鄰居關門 事後獲「神秘禮」網解惑：暗示明顯(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

在外租屋除了注意安全，跟鄰居保持好關係也很重要。最近有一名女子住處對面有一名男房客，某天發現對方房門沒關，喊醒對方後並順手把門帶上，事後竟意外收到疑似感恩的「謝禮」；大票網友看到禮物是兩包菸，突破盲點直言「暗示得很明顯了」。

一名年輕女網友在臉書社團發文，提到她住處對面是一名男生，某天外出時看到對方房門沒關，她喊了兩次「有人在嗎？」，男鄰居才半裸著身體一臉驚醒的樣子向她說不好意思，原PO就好心順手替他關上房門。

後來當原PO要出門時，她發現門口放了一袋「神秘禮」，她打開發現是兩包香菸，還附上一張紙條，寫著「謝謝幫我關門，不好意思」；但令覺得她尷尬的是，「那時候我鑰匙還插在門外啊啊啊啊啊」，還忍不住自嘲，「他不知道姐姐孤家寡人很久了？」

許多網友看到原PO收到的神秘禮，各自有不同看法，大多數人認為男鄰居根本在暗示原PO，「事後菸都準備好了，還不去換戰袍上了」、「脫單了」、「事後菸，暗示得很明顯了～」、「準備好菸了，就只差妳的突襲」，還有人開玩笑「互相不關門，兩戶變一戶，省租金」。

不過，有一些眼尖網友的重點不是兩包菸，而是看到照片角落的原PO飼養的貓，「貓腳腳！」、「重點是旁邊貓手啊」、「好可愛啊啊啊，有貓一切好說」、「我的焦點看到貓貓手」。

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