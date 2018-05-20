秘密社團要求「拍裸照」才能進 已有747少女加入惹議

2018年05月20日 15:34 邱柏玟

最近有一名女網友在臉書社團爆料，有一個神祕的臉書社團《女生的聊天.秘密專區(男生滾開)》，管理員疑似是一名男子假冒女性，此社團只讓女性加入，最可怕的是申請入團的女性，會被管理員會以「要不要瘦身」為由，要求對方拍攝裸照；該社團被檢舉前已有近750人，其中更有不少未成年少女，引起網友熱議。

該名管理員會在社團中發文讓想瘦身的女子私訊她之外，也會主動私訊想加入社團的女性，並要求對方先傳裸照。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

根據原PO分享的照片得知，該社團的介紹看起來跟一般聊天交友社團無異，但僅限女性加入，而該社團管理員會發文問有沒有人想瘦身，還讓大家可以私訊她，除此之外她也會詢問申請加入社團的女性「要不要瘦身」，先詢問年齡後，再以要看體態，所以要求對方提供自拍裸照，才得以加入。

原PO更爆料，先前曾有國小妹妹被騙傳裸照，事後她不想再拍了，管理員竟威脅她「不拍就把裸照發去網路上」，雖然原PO不清楚事後情形變怎樣，但她確定的是那個妹妹已經封鎖該名管理員。

社團管理員以教瘦身的名義，要求少女傳裸照。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

原PO認為該名管理員根本是男人，以假照片申請女性帳號創立社團騙未知少女。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

當原PO的朋友好不容易進入社團，為了拯救社團中的少女，直接發文說管理員其實是變態，沒想到她馬上被踢出社團；她也推斷社團管理員根本是一名男子，還不斷地換名字，用假照片改變身分，企圖瞞天過海，更害怕儘管現在社團已遭到檢舉找不到了，但這個變態還是有可能假冒其他身分，欺騙少女。

大票網友看完原PO分享的照片內容，引起眾怒，紛紛留言痛罵，「我剛剛案檢舉了，請大家趕快幫忙檢舉」、「這要報警了吧」、「教個屁，好噁爛」、「根本就是男生在騙女裸體照」、「檢舉只是讓他另闢爐灶，報警讓網路警察處理比較好」、「變態騙無知未成年」。

許多人更訝異的是，社團在被檢舉關閉之前，已經有將近750名少女加入，其中更有許多未成年，讓不少人忍不住呼籲，「太過分了！應該po爆料讓家長注意！」、「讓記者們播報出來，這樣家長們還可以趁機提醒孩子們，現在騙照片，下次騙上床？」、「現在的小女生太沒有警覺心了吧！」、「所以感覺小孩子還是晚一點接觸手機這種東西比較好」。