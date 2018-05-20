窮到吃雜草！清純女高中生下海拍AV 養9口「花半年還清債」

窮到吃雜草！清純女高中生下海拍AV 養9口「花半年還清債」(圖/翻攝自三田杏推特)

友善列印
／綜合報導

19歲AV女優三田杏出道半年就獲得高人氣，不過外表光鮮亮麗的她，日前自爆悲慘的身世，不僅從小父母離異，依靠媽媽獨自扶養家中8個小孩，甚至窮到得喝公園免費的水、煮雜草吃，直到後來母親病倒，她決定下海拍AV，幫忙還家中債務。

有兔寶寶外號的三田杏擁有迷濛大眼和姣好身材，年僅19歲的她還保有青春氣息，出道至今半年的她已有5部作品。近日，三田杏在節目中爆料，小時候雙親離異，媽媽獨自扶養她和其他7位兄弟姊妹，在生活最困難的時候，他們經常拔雜草回家煮。甚至在15歲那年，因為家中繳不出學費，她連學校制服都買不起，只上了3天的課就被迫休學，外出打工分擔家計。

後來三田杏的媽媽不幸病倒，家中瞬間毫無經濟來源，三田杏才下定決心當AV女優賺錢。三田杏憶述，第一次拍片前，她緊張到難以入睡，不過出道後，三田杏也獲得許多粉絲關注，僅出道半年就還清家中所有債務，還能負擔自己與弟弟的學費。

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