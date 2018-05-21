遇韓國妹租車衝撞求「怎麼原諒」 網神解：這2張給她選

遇韓國妹租車衝撞求「怎麼原諒」 網神解：這2張給她選(圖/ 取自臉書《爆廢公社公開版》)

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遇韓國妹租車衝撞求「怎麼原諒」 網神解：這2張給她選(影片/ 取自臉書《爆廢公社公開版》)

日前有一名男子將車子停在墾丁大街路邊，竟好巧不巧被一名韓國妹騎電動車撞到車子後方，造成盲點偵測、倒車雷達等受損，他初估維修費可能得花上3萬元，他便將此事附上影片及照片分享到網路上，問大家「覺得我要怎麼原諒」，引起熱議，有網友更狂推「和解書跟結婚證書讓她選一張」。

19日有一名來高雄的男網友在臉書社團發文，他在墾丁大街遇到一名從韓國來旅遊的女生，對方租電動車在大街上騎，豈料馬路那麼寬韓國妹卻朝他的轎車後方撞，讓他忍不住開玩笑地問，「大家覺得我要怎麼原諒」，還打趣地說一讚當一元，因為他估計維修費可能要三萬元左右。

原PO表示對方是來台的交換學生，連警察都覺得韓國妹長得很可愛。 原PO表示對方是來台的交換學生，連警察都覺得韓國妹長得很可愛。(圖/ 取自臉書《爆廢公社公開版》)

原PO也附上全程影片，以及韓國妹的照片，意外引起網友熱烈討論，大家紛紛給出各種爆笑意見，「直接收編妹子」、「這樣韓國妹子只能以身相許了」、「可以拿兩張給她簽，一張是賠償3萬和解，一張是結婚證書，兩張給她選一張」、「覺得她撞你的車，你可以去撞她」。

不過，有一些網友看到韓國妹騎車方式相當傻眼，「這種騎法想嚇死誰…」、「這樣也能撞？真是天注定啊」、「原來韓國也有三寶」、「看了3次還是無法理解到底要怎樣才能騎去路邊撞車」；有人看到各種趣味回應後，忍不住揶揄，「韓國外交領事館就會貼，去台灣千萬別租車撞到其他車輛，不然就會被逼婚」。

大票網友竟鼓吹原PO收編韓國妹，直言這樣都能撞到一定是緣分。 大票網友竟鼓吹原PO收編韓國妹，直言這樣都能撞到一定是緣分。(圖/ 取自臉書《爆廢公社公開版》)

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