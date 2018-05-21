辣妹穿掛階軍裝「嚕砲管」國防部爆氣喊告

辣妹穿掛階軍裝「嚕砲管」國防部爆氣喊告（圖／翻攝自MOMO CAT臉書）

友善列印
／綜合報導

Cosplay角色扮演小心玩過頭！日前有一名女性民眾身穿中士階級的軍便服在臉書張貼性感照，照片曝光後引起軍方不滿，國防部發言人陳中吉表示，此舉已違反刑法第159條，將與法務部門討論後提告。對此，該女子已將照片全數刪除，但仍擋不住網友湧入臉書砲轟。

據悉，臉書粉絲團《Momo cat》在臉書分享自己穿著陸軍中士臂章軍裝，前往桃園市中壢區龍岡里的大操場拍攝許多性感撩人照，包括爬竿、獨木橋等500障礙關卡，甚至爬上戰車跨坐在砲管上。

對此，軍方認為女子涉嫌觸犯《陸海空軍軍服條例》及刑法《妨害秩序罪》第159條，「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜」，可處500元罰款。國防部發言人陳中吉表示，國防部正在搜整資料，事後將與法律部門開會，擬對女子提告。

消息曝光後，女子粉絲團也遭到網友砲轟「身為職軍，看到照片真的覺得很…沒水準」、「『藝術家』是對奉獻心カ創作者的恭維，不是偏門情色的遮羞布」、「請尊重各種職業好嗎？！真的是假藝術！」、「破窗效應呀，今天不告她，明天酒店一堆上將妹了。」、「跨砲管不如跨我身體，跨砲是禁忌。」

辣妹穿掛階軍裝「嚕砲管」國防部爆氣喊告 撩人性感照曝光後引起軍方不滿。（圖／翻攝自MOMO CAT臉書）
辣妹穿掛階軍裝「嚕砲管」國防部爆氣喊告 事後該女子已將照片全數刪除，但仍擋不住網友湧入臉書砲轟。（圖／翻攝自MOMO CAT臉書）
辣妹穿掛階軍裝「嚕砲管」國防部爆氣喊告 女子粉絲團湧入網友狂洗一星評價。（圖／翻攝自MOMO CAT臉書）
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