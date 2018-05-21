超暖！6歲女童患「鬼剃頭」 全校師生陪她戴粉紅假髮上學

超暖！6歲女童患「鬼剃頭」 全校師生陪她戴粉紅假髮上學(圖/ 翻攝自推特)

友善列印
／綜合報導

有些疾病會讓患者頭髮不斷脫落，往往使人心情更鬱悶。美國麻薩諸塞州一名6歲小女童艾莉(Ellie Atherton)罹患俗稱「鬼剃頭」的圓禿，後來只好剃成光頭，出門都戴著一頂粉紅色假髮；但她就讀的學校師生竟為了鼓勵她，還制定「粉紅假髮日」，在那一天學校染上俏皮的粉紅色彩。

綜合外媒報導，艾莉的媽媽琳賽(Lindsay Atherton)於去年秋天發現女兒頭頂莫名長不出頭髮，周遭更有脫髮的狀況，嚇得她馬上帶艾莉就醫檢查；經診斷後，醫生表示，艾莉罹患了圓禿，屬於一種自身免疫系統疾病，最明顯的症狀就是患者的毛髮會持續性脫落。

艾莉(左一)罹患圓禿，因為掉髮嚴重，媽媽直接將她頭髮剃光，並買了一頂粉紅色假髮，讓她外出能個使用。 艾莉(左一)罹患圓禿，因為掉髮嚴重，媽媽直接將她頭髮剃光，並買了一頂粉紅色假髮，讓她外出能個使用。(圖/ 翻攝自推特)

因為頭髮不斷脫落，琳賽便直接將艾莉頭髮剃光，再特地買了一頂「粉紅色假髮」，希望能讓艾莉有開心的童年。而艾莉就讀的沃倫小學師長得知此事，和其他家長商議後決定辦一個「粉紅假髮日」，讓全校師生都戴著粉紅色假髮，鼓勵艾莉讓她重拾笑容。

琳賽也很感激學校為艾莉做出的行動，「我相信艾莉收到大家的祝福，將來再遇到脫髮時就不會害怕了」；而小學舉辦的活動照片及影片被分享到網路上，被大票網友狂讚，有人更感動地說，「人們願意為一個小女孩付出，做點什麼，就很暖心」。

購物卡裡多10億！大媽的一個...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。