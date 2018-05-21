女子想領80萬卻遞紙條「我被綁架」 行員秒懂使妙招成功救援

示意圖，非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

大陸山東日前發生一起宛如電影情節的「綁架」真實案例，一名女子走進銀行想提領17萬元(約新台幣80萬元)，因為屬於大額提款讓行員起疑慮，詢問對方提款用途後，女子竟遞了一張寫著「我被綁架」的紙條；原來女子的兒子被歹徒挾持，逼她領錢贖回，所幸行員機警的反應，最後成功將歹徒逮捕，救出母子。

綜合陸媒報導，11日下午一名年約30歲的女子到山東濟南一間銀行領錢，臨櫃時向行員表示要提領17萬元(約新台幣80萬元)現金，李姓女行員見狀她要大額提款，先照防詐騙流程詢問取款用途，但女子竟遞給她一張紙條，紙條上竟寫著「我被綁架」。

儘管李女相當震驚，但她展現處變不驚的態度，默默觀察大廳是否有歹徒後，便直接以「辦理業務」的名義通知銀行張姓經理，並將紙條遞給他；之後銀行人員確認在場並無有嫌疑的人，詢問女子後才知道她跟10歲兒子在自家地下車庫遭陌生男子持刀挾持，對方逼她將戶頭裡的錢全部領出，才不會傷害她的兒子。

銀行人員認為女子應該報警處理，但她害怕歹徒會傷害自己的寶貝兒子，不敢輕舉妄動；但銀行人員為了保護當事人生命財產安全，果斷向警方求助，還想了一個妙計要替女子救回兒子。

女子先出領5萬元(約新台幣23萬元)去找歹徒，再跟對方說要到另一間分行才能領出剩餘的金額，當歹徒上當帶著母子移動時，銀行馬上通知警方歹徒的相關訊息；警方也成功在路上將歹徒逮捕，成功救出遭綁架的母子。而全案仍在調查中，濟南警方不便透露更多資訊。

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