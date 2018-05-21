胖虎寫歌嗆弱智 館長看MV笑回「你是不是又胖了？」

2018年05月21日 12:53 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

館長直播回應胖虎。（影片取自Youtube／寶寶愛館長）

網紅胖虎（陳睿纁）自從和搭檔老田（田耕瑋）決裂後就積極減重，從巔峰時期149公斤瘦到95公斤，不過因為使用瘦身產品，上月初遭館長（陳之漢）點名「你良心會不會過意不去啊？」痛批不要宣傳錯誤觀念。對此，胖虎寫了新歌《深蹲》反擊，狂嗆館長「體脂肪跟EQ一樣低」，但館長看了他的新歌MV後笑問「你是不是又胖了？」

胖虎減肥有成，一共瘦了50多公斤，不過他也坦言有靠減肥食品幫忙，此舉讓館長在4月初時撂下重話「你良心會不會過意不去啊？這樣跟做直銷拿朋友信任去當下線有什麼不同？」、「吃得很胖在減肥本來就很簡單，別利用台灣人的無知與信賴了」要胖虎不要利用粉絲對他的信任，宣傳錯誤的觀念。

事隔近2個月，胖虎昨（20日）在YouTube上推出新歌MV《深蹲》開嗆，字字句句炮口對準館長，「你幹嘛穿著緊身的小背心，大家都知道你體脂肪跟EQ一樣低，健身還要賤嘴 ，一見人就用格鬥技」、「胖子吃減肥食品到底關你屁事，難道打類固醇蛋白質比較勵志，練的像三百壯士，強壯的四肢，每天上網直播惹事，行為舉止根本弱智」。

面對胖虎「公然宣戰」，館長開直播回應胖虎，「你吃減肥食品就是不對！」認為胖虎要鼓勵粉絲多運動，而不是去吃這些東西，「運動才能增加肌肉量，才能增加基礎代謝率，才能由裡而外健康。」館長強調，「我再次講，別人吃減肥藥干我屁事，但這樣就是誤導全台灣的民眾！」並將炮火擴及出借胖虎拍MV的健身房，「你這樣借他用，你們身為健身房借一個在賣減肥藥的人，在那邊拍，你們健身房有在賣減肥藥嗎？教練在吃減肥藥的嗎？」

館長也當場在直播中點開胖虎MV，狠酸「你是不是又胖了？之前好不容易瘦一點，現在是不是又變胖了？」還替胖虎擔心代言減肥產品沒有說服力。

至於胖虎在MV中點名館長施打類固醇，館長也坦言確實有使用，「但你能不能像我一樣忍受天天壓得這麼重、訓練的辛苦、受傷的風險，這麼多痛苦…堅持到現在20年，身為一個男人，我很驕傲。」

胖虎寫歌嗆弱智，館長看了MV後笑了。（圖片翻攝自Youtube／寶寶愛館長）