「女乞丐」暴斃街頭惹鼻酸 警方一查存款竟超過3000萬

2018年05月21日 13:36 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

別以貌取人！黎巴嫩貝魯特有一名52歲女乞丐奧斯曼(Fatima Othman)多年前因為一張士兵餵她喝水的照片，一度在當地成為名人，日前卻在街頭心臟病發暴斃，讓民眾譁然；事後經警方追查，發現奧斯曼根本不是乞丐，她的戶頭裡竟有17億元黎巴嫩幣(約新台幣3310萬元)，通知家屬後也讓他們驚呆。

警方追查後竟發現奧斯曼根本不是乞丐，她的存款竟有高達17億元黎巴嫩幣(約新台幣3310萬元)。(圖/ 翻攝自推特)

綜合外媒報導，日前奧斯曼的遺體被警方在一輛廢棄車裡發現，目前警局表示她是死於心臟病發，並無他殺的跡象；但警方在奧斯曼遺體旁邊看到2大袋裝有5百萬黎巴嫩幣(約新台幣10萬元)鈔票，更追查到她的存摺驚見裡面存款竟高達17億元黎巴嫩幣(約新台幣3310萬元)，完全就是一名千萬富婆。

奧斯曼的遺體日前被警方在一台廢棄車裡找到。(圖/ 翻攝自臉書@aliisknews)

事後警方聯絡到住在黎巴嫩北部的奧斯曼家屬，他們聽聞17億元(約新台幣3310萬元)存款的消息也嚇壞了，對於她為何有這些錢完全一頭霧水。多年前奧斯曼就因為一張士兵餵她喝水的照片，在網路上瘋傳成為紅人，照片中的士兵更因此受到讚揚；除此之外，據當地媒體指出，奧斯曼手腳殘疾的狀況，都是因為黎巴嫩內戰導致。