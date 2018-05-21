拍扁麵包師西進發展落魄 剩330人民幣求國台辦協助

2018年05月21日 14:51 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

拍攝前總統陳水扁遭恐嚇的麵包師黃士福在歷經兩次關店風波後，西進大陸發展，日前被眼尖的網友發現在微博上以「台灣正義麵包師傅」為名，發文抱怨惠台31項政策未落實，身上僅剩330元人民幣（約新台幣1570元），希望國台辦能對他伸出援手。

黃士福上月22日在微博發文透露，自從2016年10月30日拍了陳水扁的散步照後，遭到一連串的政治迫害和壓力，「從我創業三年至2018年3月31日結束我工作室的烘焙坊！已經一年時間我不在新聞媒體曝光，安穩做我的烘焙的事業，仍然不斷受到民進黨的迫害，我灰心結束工作室的事業！現在我要離開家庭太太、小孩子到祖國大陸南京工作，雖然太太、小孩子反對，但是為了生活仍然願意到南京，把我技術、健康、養生麵包、蛋糕教授給祖國大陸對烘焙有興趣年輕人，我無私完全教導。」

隨後黃士福便往來杭州等地進行技術指導，本月10日更發文強調翌日將首次前往「祖國大陸」工作，並表示台灣對他而言已沒有感情，只有親情，「自從事件發後我人生將改變了，我從不後悔做了這件事，歷史上有我的一頁，人在做、天在看！別人怎麼看待我永遠保留一份初心，把我技術傳授給祖國大陸熱愛烘焙的人！」

此後數日，黃士福除了發文透露想念台灣親友之外，對於在大陸發展仍展現十足決心，近日也多次發文請求國台辦幫忙「我只希望回南京市開烘焙教室，教授麵包、蛋糕、手工餅乾技術！惠台 31 政策實際上還沒有落實下來我無法工作，生活費也無法安定下來生活！只希望國台辦給予協助。」貼文引起大陸網友關注，不少人為他加油打氣，對此，黃士福回應「謝謝您！但我現在只剩330元人民幣呀！」顯示經濟狀況十分窘迫。

黃士福在歷經兩次關店風波後，西進大陸發展。（圖／翻攝自黃士福微博）