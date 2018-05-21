「很髒不敢碰妳！」師傅忙到駝背全身傷 她嘆：別再抱怨冷氣貴

2018年05月21日 15:08 杜炤佑

每個行業都應該被尊敬！近日一名冷氣空調公司老闆的女友表示，男友常常忙到半夜才回家，不僅全身都是新舊傷痕，還怕髒不敢擁抱她，「我只希望你們不要在為難這些技術士，他們賺的是技術不是你們的材料費」，希望大家不要再抱怨冷氣很貴。

女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，夏天即將來臨，家家戶戶都想要換冷氣、維修冷氣，「男友的工作很危險也很累也很忙也很髒，每天都要搬幾十公斤重的冷氣，我說的冷氣包含空調以及室外機，室外機真的很重一般人絕對搬不起來ㄧ不小心就會受傷」，且每天搬這些器材，都壓到自己駝背、麻，甚至去一堆高樓大廈，冒著生命危險幫客戶安裝冷氣，「他們不是只有安裝裡面欸，你們外面的室外機也都是他們爬出去安裝的。」

原PO表示：「他們也是要賺錢，安裝冷氣本來就不便宜，不知道為什麼現在很多人還要討價還價說這樣太貴。他們冒著生命危險去幫你安裝冷氣，有些危險建築會收危險施工，也要討價還價。」她也說，男友早上8點起床出門上班，到深夜還沒回家，「我知道有些人工作忙，需要晚上才能在家，但也不要讓他們太晚回家好嗎？夏天到了，有時候想一起吃個晚飯都很難。」

「你們這些客人可以讓我的男朋友早點回家陪我吃飯嗎？」原PO無奈地說，男友每天回到家都累得半死，還全身髒兮兮，「想幫我撥個頭髮都不敢碰我，他說他很髒，他不要碰我怕弄髒我。當然我還是不聽他的，硬要抱他」，他洗澡、洗手都有一堆灰色泡泡，有些還洗不起來。

最後原PO希望：「不要再為難這些技術士，他們賺的是技術不是你們的材料費，有本事殺價也請保證之後出問題自己負責。」其他網友也紛紛回應「室外機真的無敵爆炸重」、「真的很危險，他們冒性命爬到外面拉線」、「很多人不懂專業的價值，奧客只出一張嘴的」、「辛苦了！撐過夏天就會比較輕鬆了」。