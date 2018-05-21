贈獎倒數》只到5月25日母親節大放送 萬元鍋具等你抽

2018年05月21日 16:12 謝漢霖

贈獎倒數只到5月25日母親節大放送 萬元鍋具等你抽

由中時電子報APP所舉辦的母親節贈獎活動，就快接近尾聲了。「鍋寶萬元鍋具」還沒來抽嗎？包括「電子鍋」、「不鏽鋼炒鍋」、「不沾鍋」、「電烤箱」、「透明三用鍋」、還有超實用的「玻璃保鮮盒」，你家的廚房用具，等於我們全包了！

除了鍋具外，想出門透透氣的你，我們也準備了「福朋喜來登雙人住宿券」、大人小孩都喜愛的「Peppa Pig粉紅豬小妹超級互動展」、「烏來雲仙樂園門票」、「袖珍博物館」都能讓你免費玩一夏！

最後！俗話說「世上只有懶女人，沒有醜女人」，從保養油、防曬氣墊幕斯、到10片面膜都要一一寵愛美麗的大家。所以，各位趕緊行動起來，下載中時電子報APP，就有機會抽中以上兩百多種獎品！

贈獎倒數只到5月25日母親節大放送 萬元鍋具等你抽

【活動辦法】跟著我簡單三步驟 萬元鍋具抽到手

【活動辦法】跟著我簡單三步驟 萬元鍋具抽到手

步驟1 更新或下載【中時電子報APP】

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步驟2截圖

打開手機【中時電子報】APP後，直接截取任何一張圖片

步驟3

將這張截圖回傳以下資料，並私訊給【挖新鮮】臉書

點我回傳訊息給【挖新鮮FB】

請複製：

【萬元鍋具我要抽】

【姓名】真實姓名

【電話】真實電話

【信箱】可連絡之信箱

完成以上三步驟後便達成抽獎資格，祝您幸運中獎

【活動規範】

1. 一個臉書帳號僅限參與一次本活動。親自領獎時，主辦單位也會核對您回傳的身分證正反面影本是否與您攜帶的身分證正本相符。

檢核時若有誤將不具抽獎資格。如中獎者之身分證明文件有不實、資料不全、錯誤，或冒用、盜用任何第三人資料時，主辦單位有權取消其得獎資格。

2.本活動之中獎者不得要求更改獎項、兌換成等值現金或將獎項轉讓給他人。主辦單位保留隨時修改活動辦法及獎項或終止本活動 或變更同價值商品之權利。

3.抽獎當日，經主辦單位及法務人員見證下透過電腦系統自動抽獎產生幸運得主。

4.本活動獎項寄送地區僅限台、澎金馬，主辦單位不處理郵品至海外地區等之事宜。參加者與本活動，即同意接受辦法注項規範如有違反，主辦單位得取消其參加或獎者資格。

5.若需委託他人代領，請填寫委託書並完整填寫，代領人需攜帶得獎人及個人身分證及其正反面影本，與另一可證明證件及委託書，並在指定期限內完成領獎，方可領取獎項。

6.中獎申報所得稅計算：

獎品價值 是否需扣繳機會中獎稅款 是否需申報所得稅

1,000 元以下 不需扣繳 不需申報

1,001 元至 19,999 元 不需預先扣繳，需合併申報所得稅

20,000 元 ( 含 ) 以上需依規定扣繳稅款 需合併申報所得稅。若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。

應繳所得稅＝( 全年所得淨額總額【含機會中獎】 × 稅率 )－ 累進差額－已扣繳稅額（含機會中獎）。

7.主辦單位就本活動參加者之資格，保有審查權利若以惡意電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式，或經查核有不符合本規定參加資格者明顯違反活動公平性之方式，一經本公司發現或第三人檢舉，主辦單位除得立即取消參賽者支參賽得獎資格並得追回獎金品。

詳見中華民國稅法

8.本活動如有任何因電腦、網路話技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動者登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致無效情況，主辦單位及其活動小組不負責任何法律責任參加者與得獎者亦不得提出異議。

9.參加本活動之會員視同承認規定效力，如有未盡事宜，主辦單位保留、修改、終止變更活動內容細節之權利，且不另行通知。