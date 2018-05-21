「老公怪不懂事，婆婆認為不孝！」她沒空帶小姑嬰慘當箭靶

2018年05月21日 16:00 杜炤佑

婆媳關係是一大學問，但丈夫才是最關鍵的角色！一名育有兩名小孩的媽媽在網上抱怨，日前因有事無法照顧小姑的6個月大嬰兒，結果自己卻成了箭靶，「老公怪我不懂事、婆婆認為我不孝……竟把責任全推給我！」讓她超無奈。

女網友在論壇《mobile01》發文表示，自己與丈夫是雙薪家庭，兩名小孩已經在讀幼稚園，「老公上班忙，幾乎自己一打二」，然而最近小姑生了名女兒，平常是婆婆帶，假日才會偶爾請她幫忙照顧。

但前陣子婆婆有事，小姑夫妻也都要上班，所以婆婆要求她幫忙，但「她卻直接告訴老公，沒有事先問我方不方便或有沒有空…老公很孝順，直接答應婆婆。」怎料當天原PO剛好有重要的事情必須回南部，變成婆婆臨時取消行程，「老公怪我不懂事、婆婆認為我不孝……竟把責任全推給我！」

原PO說：「就只是一次無法幫忙帶而已，之前他們也不會尊重我這個臨托，就他們母子說了算，然後我就必須一打三」，而現在因為這件事，搞到原PO成了罪人，讓她無奈地說：「天啊！我到底做錯啥？大家可以評評理嗎？」

對此，大部分網友都認為老公的問題較大，「請小姑出來緩和一下，畢竟是她的小孩造成你們的爭吵」、「不論對象是誰，不論請人幫什麼忙，問人家有沒有空、有沒有意願，不是基本的嗎？老公不知道自己老婆當天有沒有事？妳老公有問題，結案。」