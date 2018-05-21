被下7kg減肥令 女星「每天只吃一顆冰塊」崩潰爆哭

2018年05月21日 17:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓人氣女團TWICE出道近3年，近日一連多天在首爾舉辦演唱會，吸引不少海外粉絲到場支持。事實上，日本籍成員MOMO在練習生時期曾有一段地獄式減肥過往，她在直播中談到，為了登上舞台，公司要求她7天減去7公斤才能出道，當時她為了圓夢每天都不敢吃東西，連水也不敢喝，甚至擔心身體缺乏營養，隔天會起不來而崩潰痛哭。

TWICE成員志效、定延、MOMO、娜璉日前曾開直播與粉絲互動，意外透露公司誇張的減肥令，MOMO透露，當時還是練習生的她，為了站上SHOWCASE的舞台，被要求在7天內瘦7公斤，她除了拼命靠運動減肥，也因為吃什麼都會胖，所以每天只敢吃一塊冰塊，甚至擔心口水也會增重，還會吐掉。

由於身體一直沒有攝取營養，加上壓力太大，MOMO每天睡前都很擔心若是隔天起不來該怎麼辦，常常因為太過害怕而崩潰痛哭。到了期限當天，她還是沒有達到目標體重，向公司苦求再多給3天時間，最後才達標。不過她也向粉絲表示，不鼓勵大家這樣減肥，因為7天後她的體重又反彈回來。

另外，志效也分享要拍練習生個人照時，她因為體重量出來是45.1公斤，多了0.1公斤而沒能拍攝。