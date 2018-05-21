被下7kg減肥令 女星「每天只吃一顆冰塊」崩潰爆哭

被下7kg減肥令 女星「每天只吃一顆冰塊」崩潰爆哭（圖／翻攝自 MOMO IG）

友善列印
／綜合報導

南韓人氣女團TWICE出道近3年，近日一連多天在首爾舉辦演唱會，吸引不少海外粉絲到場支持。事實上，日本籍成員MOMO在練習生時期曾有一段地獄式減肥過往，她在直播中談到，為了登上舞台，公司要求她7天減去7公斤才能出道，當時她為了圓夢每天都不敢吃東西，連水也不敢喝，甚至擔心身體缺乏營養，隔天會起不來而崩潰痛哭。

TWICE成員志效、定延、MOMO、娜璉日前曾開直播與粉絲互動，意外透露公司誇張的減肥令，MOMO透露，當時還是練習生的她，為了站上SHOWCASE的舞台，被要求在7天內瘦7公斤，她除了拼命靠運動減肥，也因為吃什麼都會胖，所以每天只敢吃一塊冰塊，甚至擔心口水也會增重，還會吐掉。

由於身體一直沒有攝取營養，加上壓力太大，MOMO每天睡前都很擔心若是隔天起不來該怎麼辦，常常因為太過害怕而崩潰痛哭。到了期限當天，她還是沒有達到目標體重，向公司苦求再多給3天時間，最後才達標。不過她也向粉絲表示，不鼓勵大家這樣減肥，因為7天後她的體重又反彈回來。

另外，志效也分享要拍練習生個人照時，她因為體重量出來是45.1公斤，多了0.1公斤而沒能拍攝。

被下7kg減肥令 女星「每天只吃一顆冰塊」崩潰爆哭 Momo說當時為了減肥只吃一塊冰塊，而且覺得吃了冰也還是會胖。（圖／翻攝自VLIVE）
胖虎寫歌嗆弱智 館長看MV笑...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。