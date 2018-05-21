為何閨密是「地表最強情敵」？３原因揭密！

2018年05月21日 17:40 李珮雲 ／綜合整理；玲瓏姐／時報出版 ／綜合整理；玲瓏姐／時報出版

在調侃閨密搶男友這件事情上，有網友甚至戲言：「沒有被閨密搶過老公，都不足以談人生。」閨密雖好，可如果要挖你的牆腳，那也宛如生命中不可承受之重，讓你萬萬想不到，也萬萬不能接受。那麼，昔日的暖心閨密到底是如何一路「潛伏」，成了你始料未及的情敵的呢？下面我們從心理學的角度出發，一起分析探討其中的原因。

第一，相似而愛易理解。

具備高中化學基礎的女人們應該還記得物質的相似相溶原理，即分子間作用力的類型和大小相近的物質，往往可以相互溶解。既然能成為閨密，彼此在性格特點、興趣愛好等方面肯定有一定的相似性，正是如此，彼此才能更加緊密地融入到對方的生活中。

所以有的女人說，閨密就像自己的影子一樣。你要接受這樣一個與你十分相似的人，其擇偶標準可能也與你相差無幾，也就是說，你們既然能夠喜歡上同一品牌的化妝品、同一款式的衣服和包包、同一口味的美食和菜系，那麼你們也可能會喜歡上同一類型的男人。

其次，對於這樣一個既像你，具有一定熟悉度，但又新鮮感十足的女性，你男友會蠢蠢欲動，甚至移情別戀，也必然存在一定的可能性和合理性。

第二，近水樓臺先得月。

社會心理學研究表明，相似性、滿足性、接觸頻率、外貌吸引力、互補性等都是決定一個人最終選擇什麼人做戀人或伴侶的重要條件。所以，相似的人、住得鄰近的人、交往頻率高的人、外貌吸引力大的人、角色作用互補的人之間容易發生愛情。

把這個研究結論放到閨密與男友的交際關係中看，回想一下，在你和男友吃飯、逛街、運動、看電影、喝咖啡等各種場合，與你如影隨形的閨密是否也在場；你是否把你和男友戀愛中的點點滴滴都毫無保留地向閨密傾訴，或是把閨密的各種新奇故事和奇葩經歷當作飯後話題講給你男友聽。

還有，你是否曾大度地讓你男友幫閨密保養愛車、籌畫假日旅遊攻略、辦理租房手續，或者修改文案、轉發幾條朋友圈等；甚至你是否還曾為了安慰閨密受傷的心靈，友好地邀請她來家中住一段時間，為男友和閨密各種單獨相處製造了機會……

無意識中，你以自己為媒介拉近了閨密和男友之間的時空和心理距離，讓他們接觸的頻率逐漸增多，相互的瞭解也日益加深，有些心思縝密的閨密甚至對你男友的喜怒哀樂、去向行蹤比你知道得都準確，再加上各種偶然因素的促進作用，閨密與男友互生情愫和好感也就在情理之中了。

你神經大條、後知後覺，任由好閨密「啃食」自己的愛情，還無私大度地為她點上三十二個讚，哪裡想得到，在「近水樓臺先得月」面前，什麼「兔子不吃窩邊草」，都是些浮雲。

第三，暗中較勁沒商量。

在生活中，很多對於天性敏感又和容易產生嫉妒心的女人，都希望閨密是讓自己感覺良好的參照物，同時還保持著「我希望你過得好，但最好不要比我更好」的心態。不管她們是否願意承認，閨密之間明裡暗裡一直在互相比較，從穿著打扮、身材容貌，到學識財富、工作優劣、人際關係，再到誰能找到知心伴侶。沒有對比就沒有傷害，無論閨密在哪個方面超越自己，或多或少都會讓女人感到惆悵失落，進而自卑焦慮，直至嫉妒抓狂。

曾看過一位心理專家對「龍蝦效應」的解讀。所謂龍蝦效應，說的是漁民在捕捉龍蝦時，一般不會給裝龍蝦的籮筐蓋蓋子。其實，龍蝦被丟進筐裡後是能夠慢慢爬出來逃走的，可是每當一隻龍蝦努力往上爬的時候，總會被下面的龍蝦給拽回去。

從某種意義上講，用龍蝦效應來解釋閨密之間的暗中較勁也不無道理。所以，既然閨密存在這種較勁心理，一旦你擁有一位稱心如意的男朋友或人生伴侶，且日復一日大秀恩愛狂虐單身狗，對於你仍然還是單身的閨密而言，搶走你最引以為傲的東西也許能夠給她帶來酣暢淋漓的刺激和快感。

當然，也不排除有些爭強好勝到心理扭曲的閨密，以搶朋友的男友為樂，不是為了真愛，甚至搶到了也不珍惜，目的就是要證明—即便是已經跟你在一起的男人我也能追得到，我就是比你強、比你優秀！

本文摘自，時報出版《掰掰戀愛腦》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！