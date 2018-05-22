「父母50歲就退休！」他月領4萬養全家 嘆：不敢結婚了

2018年05月22日 07:00 杜炤佑

年輕人普遍低薪造成生活壓力大，但不只單單是買房困難，連照料父母也成為問題之一。一名網友在PTT上發文表示，「父母都剛過50歲，然後就不工作了。」雖然盡孝道是人之常情，但是原PO表示靠自己僅4萬的薪水養全家，實在讓他「不敢結婚和交女朋友了！」

男網友在PTT發文表示，曾看過父母親的存摺，約只有50幾萬，名下也只有一間公寓，沒有祖產。對此，原PO的父母表示，存款不多是因為把錢都拿去栽培孩子，沒讓他背學貸等等，所以未來的生活就要依靠原PO一人負責。

原PO認為，雖然當子女盡孝道是人之常情，但是父母僅50歲就退休在家，讓他壓力真的很大。就算曾嘗試與父母溝通「是否要重新出去找工作」，但雙親都說「我老了。」讓他相當苦惱，只好上網求助「我到底該怎麼辦？」

文章一出，多數網友都回應，「沒危機意識很可怕」、「去便利商店或作保全都不會餓死吧」、「沒退休金嗎？」、「只有50萬示不夠的吧」、「父母只要有任何一人生大病，就只能準備賣房子」、「把房賣了，拿個幾百萬當養老金等65歲拿勞退or國保or年金」、「4萬養自己OK，多養人不OK，跟他們說養他們就不用結婚」。

不過也有網友認為負責父母的未來是天經地義，「當個有擔當的男人好嗎」、「沒留債務還有一間公寓很好了，4萬存20年都不一定能買房」、「人家畢竟也是養你長大啊，除非你覺得已經把他養你的還清了」。