神正女老師淪小三「當街捉姦片」曝光 真相讓粉絲超崩潰

神正女老師淪小三「當街捉姦片」曝光 真相讓粉絲超崩潰(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

老師給大家的形象不外乎正經、有學問，更是學童的榜樣。大陸海南有一名小學黃姓女老師長得相當甜美，時常在微信朋友圈分享跟小朋友的互動合照，深受家長們歡迎，沒想到黃女私下卻是很潑辣，甚至還愛上有婦之夫，氣得元配找人當街教訓她，捉姦影片流出後讓支持黃女的粉絲超失望，痛批她有愧「為人師表」。

外型甜美又形象良好的黃姓女老師，日前被一名女網友爆料她其實是小三。 外型甜美又形象良好的黃姓女老師，日前被一名女網友爆料她其實是小三。(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，日前一名李姓女網友在微博上爆料，深受小朋友和家長喜愛的小學黃姓女老師勾引她的老公，還公開黃女傳給她的嗆辣訊息，「妳真的很醜，妳這種醜蠢女人，在家只會討好男人」、「妳拍那婚紗照也太雞巴醜了，被妳罵醜，我也真是三生有幸啊」等，用各種酸言酸語羞辱元配。

黃女甚至直接傳訊息羞辱元配。 黃女甚至直接傳訊息羞辱元配。(圖/ 翻攝自微博)

黃女當小三還那麼囂張，讓元配李女氣得找親友教訓她一番，直接當街圍著她扯衣服抓頭髮，畫面十分混亂又不堪，事後雙方更互控傷害；兩人的對話和捉姦影片在網路上曝光後，讓不少因為黃女甜美外表和有愛心的形象吸引的粉絲超失望，認為她平日分享的照片和私下落差太大，更痛批黃女根本不配當老師。

許多支持黃姓女老師的粉絲，看到她私下真實的面貌相當失望。 許多支持黃姓女老師的粉絲，看到她私下真實的面貌相當失望。(圖/ 翻攝自微博)

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