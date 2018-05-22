「間諜海豚」拒絕為俄效力絕食亡 烏克蘭官員讚：為國捐軀

2018年05月22日 09:02 陳慶餘

烏克蘭軍方在1991年蘇聯解體後，從蘇聯軍方手中繼承了許多被訓練來進行軍事行動的「間諜海豚」，但隨著2014年俄羅斯併吞克里米亞之後，不少海豚都被俄羅斯給捕獲。近日有烏克蘭官員指出，本來俄羅斯軍方想要重新訓練這些海豚並且投入軍事用途，但沒想到這些海豚卻拒絕進食「為國捐軀」，比人類還要更愛國。

根據英國《衛報》報導，烏克蘭曾經要求俄羅斯將海豚歸還，但卻被俄羅斯拒絕，而俄羅斯也希望藉由對海豚的重新訓練，將牠們投入作戰，但是計畫卻以失敗告終。

克里米亞烏克蘭政府代表巴賓（Boris Babin），近日就稱讚這些間諜海豚為了表現出「捍衛國家的情操」而絕食身亡，這種「為國捐軀」的行為甚至還比一些人類士兵更值得尊敬，「這些受過訓練的動物，不僅僅是拒絕聽從俄羅斯軍官的命令，甚至還絕食到死，許多曾經宣誓要效忠烏克蘭的士兵，恐怕都沒有這些海豚這麼嚴肅認真。」

不過對於巴賓的「海豚為國捐軀」一說，俄羅斯議員拜利克（Dmitry Belik）則反駁指出，當初收編的間諜海豚都在當年就賣給商業機構，或是已自然死亡，這種「愛國說」根本是無稽之談。

據了解，烏克蘭的「間諜海豚計畫」從1960年代就開始進行，當時美國和蘇聯都曾訓練海豚用於軍事目的。蘇聯解體後，這些間諜海豚被收編到烏克蘭海軍之中，但計畫卻中止沒有持續，當時有許多海豚都被賣到了水族館或是水上樂園。

直到2012年，烏克蘭軍方決定才重啟「間諜海豚」的計畫，並訓練海豚進行海軍的特種任務，其中包含了水底偵蒐、尋找爆裂物、巡邏水域、進行爆破任務等等。

受訓中的間諜海豚（示意圖，非當事海豚／翻攝維基百科）