「大木櫃放樓梯」惡房客公共空間當自用 網痛批：會害死一堆人

2018年05月22日 09:20 邱柏玟

一般人居住在公寓大樓都會有樓梯間或是走廊等公共空間，大多數人也都知道不能堆放雜物，以防發生災難沒有逃生通道。最近有一名網友分享自己的朋友想租屋，到現場看房卻發現其他住戶把樓梯和走廊當自家空間，還有人在樓梯轉角放大木櫃，讓他瞬間不敢租了；大票網友見狀紛紛痛罵，更直言「想害死誰？」

21日早上有一名網友在臉書社團發文，提到朋友想租屋，不久前去一個社區看房子，卻發現那邊的住戶幾乎都將走廊和樓梯當作自家空間使用，不僅有擺放私人雜物，還看到樓梯轉角處居然擺放一個比人還高的大木櫃，朋友看到這景象馬上打消租屋念頭；原PO不免質疑該社區大樓安全性，「如果發生緊急逃難事件，真不知道會跌傷多人」。

從照片中能看到原本就不寬敞的樓梯間，被住戶堆滿私人物品，甚至還有比人高的木櫃。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

從原PO分享的照片中，看到差不多只能同時兩人並肩的樓梯，轉角處居然被住戶用木板架高，在上頭置放了一個大木櫃，佔據樓梯轉角將近四分之三的空間，所以其他住戶上下樓都只能小心踩著一小角的階梯，連平日走動都看起來十分危險，何況是遇到地震或火災的狀況。

許多網友看到照片都相當震驚，紛紛擔憂地說，「要是有緊急事件的話一定死一堆」、「超可怕，地震火災無法逃生」、「跌傷事小，萬一火災逃不了怎麼辦？」、「幾乎都是易燃物耶」，有人更氣得直言，「公用樓梯當自家，發揮得淋漓盡致，祝這家住戶一生平安，不然發生意外他們可能要直接跳樓逃生了」。

有網友更建議原PO朋友應該直接檢舉，認為這棟社區大樓的狀況，消防安檢應該不可能通過。也有人表示雖然這樣的情形無法可罰，但照片中的住戶在樓梯間置放大木櫃，已經違反《公寓大廈管理條例》；而堵住消防動線或造成他人受傷，就是觸犯《刑法》，所以大樓管委會應該盡到告知及要求改善，不然有意外的話會受到連帶懲罰。