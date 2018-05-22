海邊驚見裸拍團？網友歪樓：跪求正面高清版

2018年05月22日 09:41 陳慶餘

帶著孩子到海邊遊玩卻驚見裸拍團！一位女網友昨（21）日下午在臉書發文指出，自己在19號帶著孩子到北海岸的海邊遊玩，沒想到卻看到一群全裸男女無視旁人眼光，在海裡拍照遊玩，讓她無奈大嘆「請問台灣有開放到海灘有天體營了嗎？」，文章曝光後引起網友熱議。

女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，她在本週末帶著孩子去海邊玩沙兼觀察螃蟹生態，沒想到在抵達現場後，就看到一群裸男裸女不顧旁人眼光在泡海水浴，「一位穿著藍色上衣的男子正在幫他們用手機掌鏡拍照，看到有人來也不避諱地繼續荒誕的行為。」

網友進一步表示，這些人外貌年約40到50歲，事發當下大約是下午兩點半左右，之後景點遊客變多後，這群人又繞到礁岩後面繼續拍照，直到真的有人太靠近，他們才穿上衣服離開現場，種種誇張行為讓她「瞠目結舌」。

貼文曝光後也引起網友熱烈討論，並紛紛留言表示：「發文不附地點，差評」、「有沒有正面高清版？」、「之前去白沙灣，晚上的時候，5個金髮美女全裸在海邊玩，我跟我朋友直接加入他們，他們都不會害羞」、「求老司機帶路」、「拍清楚店再PO啦！」、「我只看見哆啦Ａ夢」。

有網友帶著小孩到海邊遊玩，卻發現有裸拍團（翻攝爆料公社）