吃海鮮配「自製蒲公英茶」 一家三口離奇中毒1死2命危

2018年05月22日 10:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

飲食上的禁忌往往不能忽略，尤其有些食物跟食物之間會產生的「化學作用」無人得知。最近大陸四川有一戶陶姓人家招待親朋好友聚餐，期間服用了海鮮和自製的蒲公英茶，隔天竟出現中毒反應緊急送醫；陶姓男子當場不幸身亡，而其妻和女兒儘管經過搶救，仍陷入命危的狀況。

綜合陸媒報導，住在四川成都的陶姓一家三口，4月30日時招待親朋好友12人到他們經營的海產餐廳聚會，從下午到晚上他們都是在餐廳裡用餐，到了晚間9點半左右，一家人還跟餐廳員工一起吃消夜，3人在睡前還飲用自家採摘的蒲公英飲料。

豈料，當天晚上一家人睡覺之後，5月1日一早餐廳女主人宋女就打電話給餐廳廚師求救，表示他們3人早上就開始身體出現異常；廚師聽聞趕緊報警求助，但救護人員抵達時陶姓男主人已死亡，而宋女和女兒則被即刻送往醫院救治，身體狀況仍未好轉。

當地相關單位調查後，確定除了陶家3人之外，其他一起食用海鮮大餐的親朋好友身體都無異狀，故初步排除是食物中毒；但3人睡前飲用自製蒲公英茶，之後發生疑似中毒現象，仍待調查小組進一步確認「蒲公英」是否為中毒主因。

而其實使用蒲公英泡水喝是有禁忌的，如果大量服用可能會出現腸胃不適的症狀，像是噁心想吐、拉肚子和嚴重腹痛；有些人則因為體質關係，飲用蒲公英花茶可能會出現過敏反應，對身體也有所危害；還有陰寒症狀的患者更不適合喝蒲公英茶，因為蒲公英性寒，往往會讓病情加重，甚至有副作用。