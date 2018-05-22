號稱「深悟實戰真諦」！太極大師挑戰MMA菜鳥 開賽2秒被一拳打趴

2018年05月22日 10:39 陳慶餘

太極大師挑戰MMA菜鳥，開賽2秒被一拳打趴（取自YOUTUBE）

中國傳統武術與現代格鬥的孰優孰劣之爭又再度被搬上檯面！上海太極魂國術館的46歲創辦人朱春平，號稱研習中國傳統內家拳法多年，深悟千年傳統太極拳法、心法及實戰真諦、全劍刀槍無一不通。他近日接受「凌雲爭鋒之格鬥風雲」的邀請，出戰一名練習綜合格鬥（MMA）只有一年的24歲業餘菜鳥余求生，雖然兩人相差了20多歲，但因為兩人身高體重都相仿，加上經驗上的差距，兩人的對決在開賽前就備受期待，但沒想到比賽才開始沒幾秒鐘，朱春平就被余求生一拳打趴，讓不少期待看到精彩比賽的觀眾都超傻眼。

根據流出的影片中可見，朱春平在開賽之後似乎是對自己的實力相當有自信，完全捨棄了防禦動作，並且不斷比劃，至於他的對手余求生，則是沒有太多的動作，直接衝上前就是一記重拳打中朱春平的頭部並把他當場擊倒，見到朱春平倒地後，余求生上前繼續追打被裁判制止，在檢查過朱春平傷勢後，比賽繼續進行。

也許是被對手一拳撂倒太丟人，第二回合開始後，朱春平開始展現他的侵略性，不斷瘋狂進攻，但全被余求生的嚴密防守給化解，朱春平的無效攻擊就這樣持續了大概10多秒，余求生趁著他出拳的空隙，直接一拳把朱春平給KO，讓他在地上躺了好幾分鐘，讓現場的主持人不斷大叫「醫生醫生醫生醫生」。

比賽影片曝光後，引起不少關注傳武與現代格鬥的網友熱烈討論，有網友留言表示：「說好的四兩撥千斤呢？霍元甲打俄國大力士呢？哦，都是吹牛啊！」、「滿口內功心法練氣化神，我還以為是玄幻小說，看完以後徹底心涼」、「完全沒有防守概念啊，敞開等人招呼頭」、「手都沒抬起來，不防守，打個屁啊！」但也有不少網友幫傳武緩頰，認為兩人的年齡差距實在太大，應該要找年齡相仿的來比才比較公平。