沒賺頭！台灣資源回收直送焚化爐 網嘆世紀騙局

2018年05月22日 11:02 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

林冠廷曾在去年12月上傳名為「讓3歲小孩教我如何改善全球環保問題」的影片，當時他前往一家回收塑膠的處理場，看見十分繁瑣的程序。（影片取自YouTube/台客劇場 TKstory）

環保意識高漲，民眾逐漸養成垃圾隨手分類回收的習慣，不過隨著資源回收價格的慘跌，業者賺頭少，部分縣市的環保局也坦承，確實有回收物直接被送進焚化爐燒毀，消息曝光引來不少網友不滿，知名Youtuber「台客劇場」導演林冠廷也點名，「這可能是中央層級環保署要出來面對的事了！」

據《聯合新聞網》報導，受到資源回收價格慘跌的影響，回收廠業者表示，紙類回收5年前每公斤還有5元，現在直接砍半僅剩2.5元，寶特瓶也掉到每公斤4元，至於薄塑膠、保麗龍和裝過食物的紙容器，回收場都不收了。

彰化縣環保局科長葉鐙嘉解釋，薄塑膠是最不受歡迎的，尤其現在國際原油價格降低，許多業者認為，直接用新的材料都比回收來得划算，還可省去挑選、整理、清洗等步驟，也可以避免過程中所造成的汙水、廢氣等汙染；另外，紙容器因為內襯的薄膜因為還要費心處理掉，無法直接再製利用，回收廠也列為拒絕名單。

對此，不少網友砲轟「免洗餐盒白洗了！」、「努力分類卻被糟蹋」、「世紀騙局」；也有人出言緩頰「其實塑膠分類比大家想的困難非常非常多，我們製造的塑膠10幾種…先不說辦不辦得到，光成本就是在做功德了，台灣政府的技術已經是世界頂尖了，所以，我們唯一堅持的是從源頭減量，我們的政府已經很優秀了。」

素來大力推廣環保意識的「台客劇場」導演林冠廷日前更在臉書感嘆發文，認為該事件已經不是環保局怎麼說，而是環保署要出來面對的事了。不過他也強調，消費者需要改變，這是非常明確的事實，「我們不能依賴別人來處理垃圾問題，最最重要的是，我們必須減少製造垃圾。」呼籲民眾「減塑」從自身做起，「第一步不要讓自己成為寶特瓶垃圾製造者。」