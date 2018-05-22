十年前科技新貴股票賺到手軟？網揭風光內幕

2018年05月22日 13:27 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著經濟不景氣，科技新貴的含金量逐漸下降，過去一年可以靠著分紅與股票賺上好幾桶金，如今早以風光不再。不少工程師感嘆生不逢時，從新貴變「辛跪」，還有人在網路上好奇問道，「科技新貴的年代有多爽？」

對此，一名網友在PTT發文表示，自己2003年出社會，第一份工作薪水34K，保證14個月，就職的公司是上市公司，當時股價20幾元，10年內平均每年都賺錢，偶爾會大賺。據當時已進公司2到5年的同事說，前幾年平均都發10張股票左右，還曾遇過一次開放員工以一股10元認股，當時有閒錢的同事買個20到100張股票的大有人在，所以當時很多工程師手上都有逾百張科技類股。

原PO接著說道，那幾年遇過一次股票大漲，公司股價漲到100元左右，許多同事都賣在70到100元之間，「要說發財可以退休是不可能，但辛苦個十年一次賺1000萬也有」他還補充，當時這些都是照10元面額扣稅。

原PO表示，自己的同學大部分任職於半導體類的公司，也差不多都這樣在領，差別只在於公司股價多寡，以及公司開放認股時，敢不敢多買一點來放，他也直言，「如果是1990年進公司，拿的肯定又再多幾倍！」

貼文曝光後引起鄉民熱議，不少人深感贊同，紛紛留言回應「以前真的是這樣，一年就多好幾百萬。」、「以前的同事大我十幾歲，他說當年領股票張數工程師大概是一本港漫（厚度），經理是一本日漫單行本，副總就是一本工數（工程數學）」、「我學長十幾年前剛進科技業，簽約金綁近百張股票，綁4年，4年後可以領的時候，股價漲了10幾倍，現在他住在歐洲了，每天臉書一堆美食，風景跟美女，以前真的是靠發股票，不是領薪水！」

也有人感嘆「以前的新貴現在都退休開小店去了，現在是辛跪」、「可是原PO自己沒領到，只是聽同事說而已不是嗎？」