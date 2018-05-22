老爸約「遊戲組隊7年」網友見面 兩人親密合照讓女兒噴淚

2018年05月22日 13:40 邱柏玟

網路發達，社群平台和交友軟體盛行，聊得來馬上約見面已是稀鬆平常的事。最近美國有一名女網友分享老爸和一起玩遊戲7年的網友約見面，2人看到彼此「相見如故」，她也替老爸和網友合照，他們親如兄弟的模樣讓她感動到快哭了。

18日來自夏威夷歐胡島的一名少女在推特發文，她的老爸很愛玩Xbox遊戲，因此認識到一名跟他一起組隊殺敵「7年」的隊友，這些時間來2人都是在虛擬世界中並肩作戰；直到最近兩人才決定相約見面，當2個大男人看到彼此時，臉上的笑容顯得特別燦爛，她更替老爸與網友合照，畫面中2人興奮搭肩的模樣像是親兄弟般，讓她感動地直呼「我要哭了」。

少女看到老爸和一起玩了7年遊戲的網友見面，2個「大男孩」像是兄弟的模樣讓她看了感動到超想哭。(圖/ 翻攝自推特)

少女在推特的發文被網友瘋傳，已超過20萬人按讚，讓不少人開始討論2個「大男孩」，大多數人認為他們能靠著虛擬遊戲維持7年得來不易，長跑多年的情侶都會遇到「7年之癢」的問題了；也有一些人好奇他們玩什麼遊戲，少女也指出，「他們應該是在玩《狙擊之神》(Sniper Elite)和《火線獵殺：先進戰士》(GRAW)」。