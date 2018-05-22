兒被狠妻賣掉！軍人爸開心找回後 才驚覺被戴綠帽

兒被狠妻賣掉！軍人爸開心找回後 才驚覺被戴綠帽(圖翻攝自/star-telegram.com)

友善列印
/綜合報導

夫妻若分隔兩地，有時候人耐不住寂寞，就會因此偷吃。一名24歲駐紮於韓國的美國士兵，日前得知剛出生的孩子不幸過世，讓他感到相當難過，沒想到事隔一個月，又發現其實孩子並沒有死，重新找回他後，才知道自己被妻子戴綠帽，而他期盼的嬰兒也是小王的骨肉。

綜合外媒報導，史蒂文（Steven Garcia）長期駐紮在國外，而其31歲妻子瑪琳娜（Marina Garcia）則一人住在亞利桑那州（Arizona）生活，沒想到她耐不住寂寞，在丈夫不在期間偷吃，甚至還因此懷孕，而期間她也有與丈夫發生性行為。

當時史蒂文以為孩子是自己的骨肉，讓他感到相當開心，但瑪琳娜怕事情會曝光，因此將孩子生下來後，便欺騙丈夫她生下死胎，而實際上則是將男嬰賣給朋友赫南德茲（Hernandez）夫婦。史蒂文得知自己的孩子過世，崩潰不已「我當時情緒很激動，在電話裡哭了好久，彷彿就是毀滅性的重擊」。

赫南德茲夫婦買走男嬰後，便趕緊驅車離開，但由於超速而被警方攔檢，買嬰的事件才因此曝光。史蒂文在事隔一個月後，又得知自己的孩子沒死，但最後又被告知孩子根本不是他的，短短一個月就讓他承受雙重打擊。史蒂文表示，與妻子最近一次性行為是2017年5月，沒想到當時她已懷孕。

而瑪琳娜的友人被判處4年有期徒刑，而瑪琳娜也與丈夫離婚，將於下個月出庭接受審判，史蒂文也表示，將會爭取孩子的監護權，是否為親生都已不重要了，因為他也是一名被父親領養的孩子，他認為自己也能改變這個孩子，給他一個美好的未來。

沒賺頭！台灣資源回收直送焚化... 用慰安婦證明「女性優勢」 女...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。