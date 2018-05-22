兒被狠妻賣掉！軍人爸開心找回後 才驚覺被戴綠帽

2018年05月22日 14:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

夫妻若分隔兩地，有時候人耐不住寂寞，就會因此偷吃。一名24歲駐紮於韓國的美國士兵，日前得知剛出生的孩子不幸過世，讓他感到相當難過，沒想到事隔一個月，又發現其實孩子並沒有死，重新找回他後，才知道自己被妻子戴綠帽，而他期盼的嬰兒也是小王的骨肉。

綜合外媒報導，史蒂文（Steven Garcia）長期駐紮在國外，而其31歲妻子瑪琳娜（Marina Garcia）則一人住在亞利桑那州（Arizona）生活，沒想到她耐不住寂寞，在丈夫不在期間偷吃，甚至還因此懷孕，而期間她也有與丈夫發生性行為。

當時史蒂文以為孩子是自己的骨肉，讓他感到相當開心，但瑪琳娜怕事情會曝光，因此將孩子生下來後，便欺騙丈夫她生下死胎，而實際上則是將男嬰賣給朋友赫南德茲（Hernandez）夫婦。史蒂文得知自己的孩子過世，崩潰不已「我當時情緒很激動，在電話裡哭了好久，彷彿就是毀滅性的重擊」。

赫南德茲夫婦買走男嬰後，便趕緊驅車離開，但由於超速而被警方攔檢，買嬰的事件才因此曝光。史蒂文在事隔一個月後，又得知自己的孩子沒死，但最後又被告知孩子根本不是他的，短短一個月就讓他承受雙重打擊。史蒂文表示，與妻子最近一次性行為是2017年5月，沒想到當時她已懷孕。

而瑪琳娜的友人被判處4年有期徒刑，而瑪琳娜也與丈夫離婚，將於下個月出庭接受審判，史蒂文也表示，將會爭取孩子的監護權，是否為親生都已不重要了，因為他也是一名被父親領養的孩子，他認為自己也能改變這個孩子，給他一個美好的未來。