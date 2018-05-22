修機車200元被嫌貴！10年師傅嘆「台灣技術不值錢」 引網熱議

2018年05月22日 14:47 杜炤佑

專業技術是花時間辛苦學來的！一名在機車行師傅在網上PO文表示，近日幫一名客人修理發不動的機車，事後收取200元維修費，沒想到竟被對方嫌太貴，最後僅丟下170元就走人，讓他相當傻眼，直呼「台灣技術不值錢！」

一名在機車行工作超過10年的師傅在臉書「靠北奧客」PO文表示，日前一名客人牽著約15年以上的山葉JOG上門，表示車子突然發不動，「憑靠經驗判斷果斷的打開電瓶蓋的部分，發現電瓶接頭斷了，我就跟他說接頭斷了要接一個端子頭，跟焊烙鐵（防止過電不良）。」等到車子修好後，原PO便向客人收取200元維修費，沒想到對方卻嫌「什麼200元這麼貴太誇張了吧！」

原PO解釋：「我有幫你檢查問題跟接端子還有焊烙鐵，如果我隨便幫你接馬上斷掉還不是一樣，這是專業。」但客人卻說：「我自己就會接了啊！為什麼要這麼貴我也會烙鐵啊！」、「沒有這麼誇張的」等等，還說只願意付100元。後來師傅無奈表示：「那我報警！」客人才說：「唉唉唉算了算了以後不來了，我只有170給你給你！」便走人。

對此，原PO憤怒地說：「這年頭什麼人都有，我重（從）15歲開始接觸摩托車到現在已經十年之久...這行不是你覺得如此容易，我學的並不是不值錢的東西不是你能貶低的，這就是靠我雙手一點一滴努力的成果被你這樣覺得，以後誰敢為摩托車盡一份心，請相信專業不要在那邊喊多貴！」

最後原PO希望大家「不要在懷疑每間車行的技術錢，這個價值並不是每個人能懂的。」其他網友也紛紛回應「台灣人多數不懂什麼叫專業技術，更不懂什麼叫尊重專業...」、「有時候我請人幫我檢查，就算沒修沒換零件，我會主動問說老闆多少錢，因為我覺得這是一個尊重，而且他有幫我花時間檢查過」、「說好價格收完錢再修，不然一堆奧客」、「我覺得這樣200很便宜耶！是我不懂價嗎？」