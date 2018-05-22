老公傳照報備晚回家 竟讓她秒變柯南：這女的是誰？

老公傳照報備晚回家 竟讓她秒變柯南：這女的是誰？(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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一張照片男女看到的重點大不同！最近有一名女子收到老公傳來的訊息，報備因為工作的關係會晚點到家，並拍了一張照片要讓她安心，沒想到她看完後卻馬上怒問，「這女的是誰？給我說！」

一名女網友在臉書社團發文，提到自己只要是跟老公相關的事情，都會化身為「柯南」，隨便一張照片也能找到亮點追蹤位置，並附上她和老公的對話截圖，原PO的老公傳了一張照給她，表示會晚點到家，因為要測試公司新買的產品。

從她的老公傳來的照片中，能看到地點是在馬路邊的人行道，大白天陽光照射下有幾個人的影子和一台空拍機，並沒有什麼特別奇怪的地方；但原PO看完照片的第一句話，竟劈頭追問「這女的是誰？給我說！」，原來她發現照片中有亮點，就是影子中有一個疑似是女生的身影，讓她不免好奇對方是何方神聖。

後來原PO的老公有馬上拍下影子主人，讓原PO安心。 後來原PO的老公有馬上拍下影子主人，讓原PO安心。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不少女網友看完也有同感，紛紛直言「可能是女生，一秒就看出來哈哈哈」、「長髮女子」、「我們看的重點都很特別」、「影子露餡了」、「我看照片也會看旁邊周遭欸，這算不算疑心病」；不過，也有一部分女生誠實地表示，「好厲害喔，看了留言才懂」、「我看了留言才知道有女生的影子」。

但原PO和其他女生的洞察力，讓男網友驚呼，「很多時候都覺得，不管PO什麼照片，女生永遠在注意細節，影子、倒影、反射，拍吃的都是在看座位有沒有其他東西，桌上有沒有多的碗盤或吸管」。

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