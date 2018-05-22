用慰安婦證明「女性優勢」 女作家挨轟妖言惑眾

2018年05月22日 15:52 陳慶餘

「Ayawawa」楊冰陽在微博上擁有超過300萬粉絲（翻攝畫面）

中國大陸知名兩性作家「Ayawawa」楊冰陽在微博擁有超過300萬粉絲，是中國大陸2015年網紅排行榜的第24名，她上週五（18日）在微博發表了一篇標題為《情感教主Ayawawa和300萬種擇偶焦慮》的文章，內容是在教女性們如何利用自己「身為女性的優勢」來套牢男人的心，沒想到她卻在文章中引用「慰安婦」來當佐證，指出在日軍侵華時男性多半會戰死，但女性卻能夠靠著當慰安婦活下來，因此得證女性具有「性別優勢」。相關言論曝光後引起軒然大波，不少網友和媒體紛紛發文譴責楊冰陽根本是在妖言惑眾，公然散播歪理邪說。

楊冰陽在文章中指出，女性對應該要善加利用自己年輕貌美、溫柔可人的「性別優勢」，來換取男人的投資與關愛，只要能夠掌握好這些手段，女人就可以不必像男人一樣為了生活辛苦奮鬥，只要攀上一個好男人就可以衣來伸手飯來張口當個「公主」。為了整明自己所言不假，楊冰陽就利用戰爭期間來舉例，指出女性同樣也可以靠著上述的優勢來保全性命，不像男人一樣會因此丟了性命。

相關言論曝光後，楊冰陽隨即受到網友和媒體的強烈譴責，指出楊冰陽的言論根本就是在妖言惑眾，不少網友也紛紛開此肉搜楊冰陽過去種種把自己身為女人的價值建立在男人的關愛上的「自我物化」言論，像是：「對女人來說最重要的就是對一切都能溫柔對待的能力，當我們溫柔變成了牙尖嘴利，我們就會失去我們的男人，當我們失去我們的男人，我們也會迷失我們自己」、「做女人是很幸福也很佔便宜的事情，女人有非常多的我們自己不知道的性別優勢」等。

而在事件爆發的當天晚上，楊冰陽就發表了一篇道歉聲明，指出自己犯下了一個低級錯誤，因此她要停止更新一個月來好好反省，沒想到她卻在隔天就立刻刪掉道歉聲明，並且截圖揚言要告網友，又再度引發怒火。眼見事件越演越烈，微博官方今（22）日則發出公告指出，楊冰陽的微博帳戶將從即日起開始禁言6個月，目前所有貼文都已無法顯示。

雖然批評者認為楊冰陽把女人的價值都建立在男人的身上，但也有不少支持者認為，楊冰陽只是點出出一個在社會上存在已久的中肯事實，只是這次用錯了例子，「但是基本上有她的道理在」。