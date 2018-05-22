鬼蝠魟開價千萬才放生？澎湖人挺船長「救牠會被槳打碎」

2018年05月22日 16:09 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

鬼蝠魟放生過程。（影片取自Facebook/龐帥兒）

澎湖漁民昨（21日）捕獲相當罕見的國際瀕危物種「鬼蝠魟」，其展翼長達5公尺，更傳出船長開價1000萬才願意放生，消息一出引起網友瘋狂轉傳。對此，船長兒子事後澄清，開價千萬一事根本子虛烏有。不滿船長遭到誤解，澎湖當地人更是發文砲轟「話人人都會講，但有誰站在漁民的立場？當你是船長身份你會怎麼做？是要救魚？還是下去救，身體被槳打碎？」

澎湖新隆興號漁船，昨晚出海捕小管時，一隻展翼長達5公尺、約1000斤的鬼蝠魟意外纏住漁網，引起網友高調轉傳，不少人痛批船長死要錢，罔顧鬼蝠魟死活，「上爆料讓他紅！」、「台灣只有海鮮文化」「魚鉤插了至少4個小時，你沒看到原本那隻魟還有力氣倒立，現在根本沒力氣攤平著，推測腮部受損嚴重，台灣漁民就是拖出丟垃圾啦」。

然而參與放生的龐姓志願潛水員指出，「你有1千萬再說」這句話，是船長身邊一名穿紅衣的女子說的。龐男沉痛呼籲大家理性溝通「現階段的法令跟其他國家有點不太一樣！各方都有壓力！希望大家能出力讓法令完善！感謝在場的大家出力讓牠重回大海！繩子鬆開後牠緩緩落下！我只能希望牠休息一下再出發！看能不能再次出現在大家眼前的時候不是是屍體！」

面對網友排山倒海的砲轟，一名當地人在臉書社團《沿著菊島旅行-澎湖資訊網》反擊，直言鬼蝠魟不是保育類，對於一堆人只會喊上《爆料公社》根本是在製造漁民對立，「沒有討過海的我們都沒有資格批判船長，當你是船長身份你會怎麼做？是要救魚？還是下去救，身體被槳打碎？魟魚價格沒那麼好，可以釣土魠誰要釣魟魚？網子、魚餌下去誰知道什麼魚上鉤？」、「老船長捕魚好幾10年，突然間的被這樣言語霸凌，他並沒有做錯任何事（鬼蝠魟不是保育類），如果船長輕生了，我們是不是都是間接毀了一個家庭的兇手？」

事實上，目前漁業相關規定並未禁捕鬼蝠魟，漁業署副署長王正芳表示，現在漁業署從2016年開始規定，漁民捕獲鬼蝠魟時，必須向漁業機關通報，並告知體長及捕獲點，供科學分析之用，若漁民捕獲鬼蝠魟又未通報，依《漁業法》可罰3萬元到15萬元。王正芳坦言，漁業署確實也規劃禁止漁民捕撈鬼蝠魟，預計6月對外預告，最快7月正式公告上路生效。