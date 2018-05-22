一張圖測清純！老外機車野戰長腿妹 網友全看錯去面壁

2018年05月22日 16:31 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有時候眼睛看見的，不一定是真的！最近網路上流傳一張「機車野戰圖」，照片中一名外籍大叔微靠在機車上，而前面則是坐著一名長腿辣妹，兩人姿勢彷彿是在野戰，不過仔細一看便會發現玄機，讓不少網友笑歪「我去面壁」。

一名網友在《爆廢公社》PO文「又看錯了」，並附上一張兩人坐在機車上的照片，許多人第一眼都感覺像是一名大叔坐在機車上，正與戴安全帽且露出刺青背部的長腿妹野戰，但仔細看會發現是視覺錯覺，其實僅是一名腿上有刺青大叔，翹著腳一邊滑手機，一邊倚靠在機車上。

還有網友幫忙解析，想歪的人是各將左右圖看成兩人(圖翻攝自/爆廢公社)

而不少網友都歪樓，紛紛表示「我還真看成2個人...」、「不小心歪了」、「哪裡可以面壁的」、「看了10秒左右，才笑了出來」、「以為屁股翹高高」、「一人分飾兩角」、「猛一看，會以為長腿辣妹，原來是紋腿哥」、「角度好會抓喔」、「我一開始也看錯，還以為有一個裸女在那邊」。「看懂都是老司機」、「本來以為看錯的是男生的右腳錯位成女生的腿，點開後發現根本沒有女生啊！」。

不過也有不少單純的網友，第一時間還看不懂大家討論的錯覺「看了很久，只有看到一個男生」、「看了好久看不懂，看了留言才知道」、「看來我真的很單純」。而其實這張照片是從美國知名論壇reddit流出，由於圖中充滿玄機，因此引發各地網友熱議。