一張圖測清純！老外機車野戰長腿妹 網友全看錯去面壁

一張圖測清純！老外機車野戰長腿妹 網友全看錯去面壁(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

有時候眼睛看見的，不一定是真的！最近網路上流傳一張「機車野戰圖」，照片中一名外籍大叔微靠在機車上，而前面則是坐著一名長腿辣妹，兩人姿勢彷彿是在野戰，不過仔細一看便會發現玄機，讓不少網友笑歪「我去面壁」。

一名網友在《爆廢公社》PO文「又看錯了」，並附上一張兩人坐在機車上的照片，許多人第一眼都感覺像是一名大叔坐在機車上，正與戴安全帽且露出刺青背部的長腿妹野戰，但仔細看會發現是視覺錯覺，其實僅是一名腿上有刺青大叔，翹著腳一邊滑手機，一邊倚靠在機車上。

還有網友幫忙解析，想歪的人是各將左右圖看成兩人(圖翻攝自/爆廢公社) 還有網友幫忙解析，想歪的人是各將左右圖看成兩人(圖翻攝自/爆廢公社)

而不少網友都歪樓，紛紛表示「我還真看成2個人...」、「不小心歪了」、「哪裡可以面壁的」、「看了10秒左右，才笑了出來」、「以為屁股翹高高」、「一人分飾兩角」、「猛一看，會以為長腿辣妹，原來是紋腿哥」、「角度好會抓喔」、「我一開始也看錯，還以為有一個裸女在那邊」。「看懂都是老司機」、「本來以為看錯的是男生的右腳錯位成女生的腿，點開後發現根本沒有女生啊！」。

不過也有不少單純的網友，第一時間還看不懂大家討論的錯覺「看了很久，只有看到一個男生」、「看了好久看不懂，看了留言才知道」、「看來我真的很單純」。而其實這張照片是從美國知名論壇reddit流出，由於圖中充滿玄機，因此引發各地網友熱議。

老爸約「遊戲組隊7年」網友見...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。