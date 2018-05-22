差點被棄養的富二代！賤妾之子孟嘗君靠膽識重獲父愛

差點被棄養的富二代！賤妾之子孟嘗君靠膽識重獲父愛（圖為《大秦帝國之崛起》孟嘗君田文劇照）

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／綜合整理；扶欄客／野人出版

孟嘗君名叫田文，他出生在齊國的相國田嬰家裡，但是他的童年並不幸福，因為他的老爸有很多老婆和兒子。在田嬰的四十多個兒子當中，田文本來是最不可能繼承父業的一個孩子；《史記‧孟嘗君列傳》對孕育了孟嘗君的偉大母親的稱呼只有兩個字：賤妾──只能算得上靖郭君一生中N個女人中的一個。

據史記記載，至少在兩千多年前的戰國時代，中醫不僅能準確地預測預產期，而且能精確到天。根據後來給田文媽媽做產檢的醫生預測，齊相田嬰的這個孩子將在五月初五出生。當時流行的算命理論指出，五月出生的孩子對父母不利，也就是俗稱的「剋父母」。

為了避免自己遭到還處於胚芽狀態的兒子將來的傷害，田嬰嚴厲地要求田文媽媽打掉這個孩子。這位卑微而堅強的母親流著淚低下了頭，然後悄悄地把孩子生了下來，並且撫養長大。

長大後的田文終於在一個偶然的場合見到自己的生身父親。田嬰見到自己的兒子沒有一點驚喜，反而厲聲責問田文的媽媽為什麼違背自己的意願把孩子生下來。

此時的少年田文勇敢地站了出來，旗幟鮮明地和父親進行論爭，不僅維護了自己的母親，而且在與父親的第一次接觸中，一舉征服了這位高高在上的權威。

只見田文向父親作了一個揖，然後問：「您為什麼不要五月出生的孩子呢？」

田嬰說：「五月生的孩子，長到跟門一樣高的時候，就會對父母不利。」

田文問：「人的命運是由上天決定的，還是由門決定的？」

田嬰被這個初次見面的兒子充滿禪機的反問弄得無言以對。

田文說：「如果人的命運由上天決定，那麼您又何必煩惱呢？如果人的命運由門來決定，那您可以把門加高，這樣人就不會跟門一樣高了。」

爸爸田嬰第一次跟兒子田文的對話就相當刺激。這次對話，讓這個本來沒資格當齊國相國兒子的孩子，在四十多個孩子中脫穎而出。田文的話一榔頭在父親的心中打下了樁，這就叫「一錘定音」。

田嬰沒想到自己當初的一次偶然衝動，會產生如此的精英人物，自己那些有名分的老婆們生的孩子，跟這個田文比顯然不可同日而語；可見精英的產生可能完全是偶然。

本文摘自，野人出版《歷史的賭局：《史記》教你「一手爛牌也能贏」的江湖潛規則》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

歷史的賭局 《歷史的賭局：《史記》教你「一手爛牌也能贏」的江湖潛規則》野人出版／扶欄客
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