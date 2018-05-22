聊天到一半消失！男友狂傳訊息「吊起來撞」 眼尖網友歪樓

2018年05月22日 19:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若是聊天期間另一半突然消失，有些人可能會急著找對方。一名女網友日前搭火車找男友，搭車途中不小心睡著了，沒想到男友找不到人，於是用訊息不斷轟炸，原PO醒來後才發現男友的訊息，讓她直呼「小劇場很精彩」，不過眼尖網友看完對話容卻全歪樓。

一名女網友在《爆廢公社》發文，並附上與男友的對話截圖，表示自己搭火車去找男友，沒想到在車上不小心睡著「我男友內心小劇場真的是很精彩」，內容對方因為聯絡不到人，因此不斷的傳訊息「好呀！《傳說》妳就繼續玩嘛！」、「大尾了啊！現在就傳說比較大了啊」。

許多網友全歪樓，僅注意到對話中的「吊起來撞」(圖翻攝自/爆廢公社)

期間甚至與手機遊戲吃醋「還在玩嘛！妳就最好不要坐過頭，不然回家吊起來撞，那妳就跟《傳說》打砲呀！跟《傳說》談戀愛呀！叫《傳說》開車帶妳出去玩啊！叫他買東西給妳吃！幫妳提包包啊！沒政府了是不是？無法無天了是不是？就都不要回沒關係…」。

兩人對話讓許多網友笑翻，表示「這男友好有戲！他要是真的這樣想，就要求他心裡陰影面積了」、「小劇場，我笑翻了」，不過更多人注意到對話中的「吊起來撞」，紛紛笑回「跪求吊起來撞圖...」、「我只看到吊起來撞」、「重點：吊起來撞」、「吊起來撞是幾級能解鎖的？」。但有網友無法接受「怎麼辦...這種我會想放生」、「為什麼幼稚成這樣你還可以交往」。