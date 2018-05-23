借廁所遭拒！他PO文抱怨 霸氣老闆「發2000獎金」給員工

借廁所遭拒！他PO文抱怨 霸氣老闆「發2000獎金」給員工(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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「借」顧名思義就是要對方好意出借，並不代表有義務！新竹一名家長帶著孩子到公園玩，因3歲的女兒突然尿急，向隔壁的豆漿店借廁所，不料被員工以「老闆交代不行」為由拒絕，氣得該家長PO網抱怨。事後豆漿店老闆看到PO文後，反而大讚員工盡責，給予2000元獎金鼓勵，引起網友熱議。

一名家長在臉書社團「新竹爆料公社」PO文表示，近日他帶著女兒到公園玩沙，期間因小孩尿急，便帶到旁邊的豆漿店買了豆漿後，順便借廁所，不料被店內的員工說「老闆娘有交代裡面是工廠不方便借」。

當時原PO想對方通融，「小朋友有點急，能通融嗎？馬上就好」，但員工仍堅持：「店內都有監視器啦，不然她自己去可以，但是你在外面」，不過原PO認為女兒才3歲無法自己一個人進去，於是要求陪同，但員工直接拒絕：「那你可去信義房屋，他們有認養XX公園」，讓原PO聽了相當不開心。

文章一出，其他網友紛紛留言，「人家就是不方便啊…不是你帶小孩就應該有特權吧」、「不要有開店做生意廁所都要借你的觀念」、「借你是好人，不借你就指名帶店報料，那裡欠你的，無法同心」、「以後應該很多人會去信義房屋借廁所了」，

借廁所遭拒！他PO文抱怨 霸氣老闆「發2000獎金」給員工 事後豆漿店老闆出面回應。(圖/新竹爆料公社)

事後豆漿店老闆也出面致歉表示，店內規模小，本就不對外借廁所，在他知道員工「克淨值則、忠誠貫徹工作要求」，因此決定頒發2000元獎金，霸氣的作法也被網友誇讚「老闆超狂」。

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