聽見西語嗆聲「滾出美國」挨轟歧視 網友找墨西哥樂團到他家門口高歌

2018年05月23日 08:35 陳慶餘

網友募資在許洛斯柏格的家門口開趴，更找來樂團伴奏高歌（取自YOUTUBE）

美國紐約一名白人男子，因為在曼哈頓中城的一間餐廳聽到店員用西班牙文在交談，竟場發飆怒嗆「這裡是美國要說英文！」更揚言要相移民局檢舉這些「非法移民」。男子的脫序行徑被目擊者拍下PO網後引起軒然大波，而他的真實身分也遭肉搜起底，現在就有網友發起募款集資活動，找來墨西哥街頭樂隊（Mariachi）到他家門口高歌當作另類抗議，爆笑畫面曝光後引起網友熱議。

本月15日，42歲的律師許洛斯柏格（Aaron Schlossberg）到紐約曼哈頓中城的一間餐廳「新鮮廚房（Fresh Kitchen）」消費，沒想到他卻在過程中聽見有客人和店員利用西班牙文在交談，讓自詡為正港美國人的他瞬間暴怒，直接對著店內的店員大罵：「這裡是美國！他們不是應該要說英文嗎？」

許洛斯柏格誇張的行為引起不少路人側目，不少看不下去的民眾也紛紛開始和他隔空互嗆，而許洛斯柏格更在過程中揚言要去移民局檢舉這些「非法移民」，把他們通通趕出美國，因為這些人是在浪費他的納稅錢，過程全被用錄下並且上傳網路。

影片曝光後，許洛斯柏格的行徑也引起不少拉丁裔的網友不滿，因此就有網友發起集資活動，認為許洛斯柏格既然那麼討厭西班牙文，那乾脆找來墨西哥街頭樂隊到他家門口高歌西語歌曲讓他一次聽個夠，沒想到募資活動才開始不到幾小時就輕鬆達標，而在活動當天更有上百名拉丁裔民眾到場共襄盛舉。

眼看事件越演越烈，許洛斯柏格則是在22日透過推特發表道歉聲明，表示他不是個種族歧視者，他對於自己當時的冒犯言論感到相到抱歉，指出在網路上瘋傳的影片並非真實的自己，「我會搬到紐約的原因就是因為這裡的多元文化，移民所帶來的多元性就是我愛這個國家和城市的原因」。