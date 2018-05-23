看準現代人超懶惰！女大生「代客剝蝦」月入47K

2018年05月23日 12:14 陳慶餘

看準現代人超懶惰！餐廳推出代客剝蝦服務（取自YOUTUBE）

小龍蝦在中國大陸大受歡迎，光是一年就有將近90萬噸的消費量，上海黃浦區一間餐廳看準商機，在小龍蝦出產旺季時推出了「代客剝蝦」的服務，讓不少愛吃蝦但卻不想弄髒手的民眾也能夠開心吃蝦。一名就大四的女學生為了賺外快，就決定到這家餐廳擔任「剝蝦員」，每個月都能賺超過五位數人民幣（約新台幣4.7萬元）。

根據《梨視頻》報導，就讀於服裝設計系四年級的女大生何南新帶著手套幫客人剝蝦，而客人則是一篇吃著美味的蝦子，一邊用手划著手機。業者指出，現代人手機不離手，常常吃飯時也忙著滑手機，所以他們才會推出這種代客剝蝦的服務，「很多時候年輕人過來吃飯他們要組隊打王者榮耀，或是別的遊戲什麼的，剝小龍蝦也件挺麻煩的事情，手也會髒，所以我們這邊就推出了一個剝蝦的服務，他們就可以手不用停，然後依然能吃到蝦」。

報導指出，若是想要有專人剝蝦，到餐廳消費時需要加收15%的服務費，而這些服務費全部都能夠進到剝蝦員的口袋裡。何南新指出，自己花了兩天就學會剝蝦，基本上選擇這項服務的客人大部分都是男性，如果努力點每天都來剝的話，每個月月薪大概可以超過五位數。

何南新進一步表示，雖然這項工作是在出賣勞力，但這項工作也能讓接觸到各式各樣的人，撇開能夠賺錢來說，其實也是件很有意義的事情。