家門外傳出尖銳叫聲 原來是貓咪抓到「鳥界法拉利」

2018年05月23日 14:15 陳慶餘

眼尖網友發現，這隻鳥就是在台灣很稀有的過境鳥赤翡翠（資料照／莊哲權攝）

一名網友昨日和家人在家中吃晚飯時，突然聽到家門外傳出一聲尖銳的叫聲，仔細一看才驚見家中養的貓咪竟然不知道從哪裡抓來一隻野鳥，嚇得他和家人立刻上前阻止貓咪再有後續動作，但卻因為不知道該如何處理，只好拍照上網求助，沒想到神通廣大的鄉民卻一眼就認出這隻鳥竟就是有鳥界「紅色法拉利」之稱的稀有過境鳥「赤翡翠」。

原PO指出，這隻鳥被抓到後好像已經飛不太起來了，但他和家人卻沒有遇過處理這種鳥類的經驗，所以只能上網求助，而當確認這隻鳥是稀有的赤翡翠之後，許多網友也紛紛留言表示：「貓咪抓到赤翡翠也太神奇，這鳥綽號法拉利耶」、「原來保可夢是真的」、「你家的貓專挑稀有怪」、「這貓也真會抓，一抓就抓到稀有怪」。

但也有專業的網友指出，貓咪的爪子和牙齒都有細菌，萬一處理不好能不能活下來都是問題，若骨折沒有第一時間治療，等骨痂長出來牠也永遠無法再飛了。

而在熱心網友的牽線之下，原PO也順利和愛鳥人士見面並談妥救援事宜，但無奈的是這隻赤翡翠卻趁著他們不注意掙脫逃跑，他與鳥友在現場試了很多方法都抓不回來，所以只好暫時放棄，並承諾如果抓到後會再聯絡鳥友幫忙處理。

由於原PO並非賞鳥人士和愛鳥人士，雖然最後結果不盡理想，許多網友仍對他的處理態度報以掌聲，而負責聯絡的網友也感謝他的盡心盡力，現在他們就只希望鳥兒能夠平安就好。