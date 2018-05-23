喝醉就約砲！網美「收集一票乾爹」 綠帽男友流私密照報仇

喝醉就約砲！網美「收集一票乾爹」 綠帽男友流私密照報仇(圖/翻攝自兔買買微博)

友善列印
／綜合報導

大陸網紅「兔買買Bunny」和男友「十一Alcino」是網上知名的情侶，兩人的勝利組合令許多人稱羨，但近日男方竟突然將兩人的合照燒毀，爆料女方愛在喝醉後到處約砲，甚至當飯局妹，多次被抓包仍不悔改等等，讓男方氣得將她的私密照流出。

知名coser兔買買時常在微博上傳性感動漫人物，甜美的臉蛋和姣好身材讓她擁有許多粉絲追蹤，不過近日卻被男友踢爆，兩人交往1年多來，女方只要喝醉就會主動約砲、跑趴給人撿屍等等，對象包括粉絲、攝影師、廠商、前男友，「收集一堆乾爹」，而她都聲稱對方只是好朋友。

喝醉就約砲！網美「收集一票乾爹」 綠帽男友流私密照報仇 知名coser被爆喝醉就約砲，甚至兼職飯局妹。(圖/翻攝自兔買買/十一微博)

「十一Alcino」表示，兔買買私底下會兼職飯局妹，並拍攝薄紗性感照勾引其他男人，如果被男友抓包，就是一哭二鬧三上吊，甚至威脅要自殺等，讓男友心灰意冷。後來男方因為多次被戴綠帽，決定分手並公開兔買買的行為。

喝醉就約砲！網美「收集一票乾爹」 綠帽男友流私密照報仇 男方將兩人合照燒毀。(圖/翻攝自十一微博)

對此，兔買買也在微博發文反擊，表示男友一開始就知道她會喝酒，交往後卻限制她喝酒，針對戴綠帽一事，她要對方拿出證據，不要隨意抹黑，強調自己絕沒有劈腿，也沒有天天喝酒，「抱歉我還是無法變成你想要的那種能夠談婚論嫁的賢妻良母。我也真的有努力過。但很多事情真的不是靠努力就有用的啊。」

喝醉就約砲！網美「收集一票乾爹」 綠帽男友流私密照報仇 女方在微博上發文澄清。(圖/翻攝自兔買買微博)
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