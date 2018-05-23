富翁擁小三住8億豪宅 正宮隱忍窩在「儲藏室」生活

富翁擁小三住8億豪宅 正宮隱忍窩在「儲藏室」生活(圖翻攝自IG/heatherbirdtchenguiz/juliadybowska)

友善列印
/綜合報導

若得知丈夫在外養小三，甚至還將她帶回家住，正宮肯定會心碎不已。英國一名擁有45億英鎊（約新台幣1800億元）身價的地產大亨，與妻子結婚多年後又愛上小三，甚至將對方帶回家過著榮華富貴的生活，而正宮僅能窩在宛如「儲藏室」大小的房間，讓人聽得格外諷刺。

綜合外媒報導，住美國的希瑟(Heather Bird)於2005年嫁給英國丈夫羅伯特(Robert Tchenguiz)，兩人婚後3年也過得幸福的生活，但之後感情也漸漸出現裂縫，而她為了爭取高額贍養費，於是多年來不斷隱忍丈夫，「若是現在離婚，我一毛錢都拿不到，因此律師建議我要忍耐，還有機會拿到1000萬英鎊（約新台幣4億元）的贍養費」。

希瑟也向《BBC》透露，現在她住在價值2000萬英鎊（約新台幣8億元）豪宅的1樓，而羅伯特與27歲小三茱莉亞(Julia Dybowska)則住在4樓，她的臥房緊鄰小孩玩耍的房間，且房間空間僅有儲藏室的大小，裡面塞了床、冰箱、小瓦斯爐等，由於活動空間相當小，在家中她也盡量不與丈夫及小三碰面。

而反觀小三茱莉亞的生活，她經常在IG上分享炫富照，可見她著富裕的上流生活，讓人覺得格外諷刺。而當羅伯特得知，媒體的採訪內容後，感到相當不滿，甚至揚言要採取法律途徑「我同意讓BBC進來參觀我的房子，沒想到他們竟然這樣對我！」

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