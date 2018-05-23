台男「深喉嚨」極限10分鐘 魚腥味解嗨最崩潰

2018年05月23日 15:49 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

面對男女之間高漲的情慾，過程中只要出現一點小差錯就會徹底澆熄慾火。海外交友App 《JustDating》針對台灣用戶調查發現，逾半男生都過於心急，想要直接進行「重頭戲」，但女生卻認為15分鐘的前戲絕不可少；此外，保持體香也很重要，魚腥味、老人臭、口臭都容易解嗨。

想要提高愛之旅的『性福指數』，前戲扮演著舉足輕重的角色。對此，有過半男生表示喜歡速戰速決「直奔本壘」，但另一半男生則是很樂於在前戲時調情20分鐘。

面對男生在床上的猴急，有7成女生都表示不能接受直接進入主題。數據顯示，6成女生認為愛撫時間15分鐘剛剛好，但對於男生而言很享受的「口愛」服務，則表示10分鐘是極限。

至於愛愛的時間到底要多長才能滿足？女生認為30分鐘剛剛好；正值如狼似虎年紀的38歲女生則希望至少要45分鐘才會心滿意足。雖然男生都想追求持久，但台灣男生們自白平均時間約維持32.8分鐘，只有精力充沛的20歲小鮮肉可以不斷衝鋒陷陣持續43分鐘。

調查發現，口臭、狐臭、老人味、妹妹有異味、弟弟味太濃都成為前戲殺手，高達9成以上的人都無法接受，認為是大地雷。

不只氣味容易解嗨，中斷點燃慾火的狀況還有突然沒感覺、太過忘情不小心叫錯名字，或是放屁、有人敲房門等也會破壞氣氛馬上冷掉。

而翻雲覆雨之時，若男生被女生要求「快一點」時，雄性自尊心也會很受傷！被女生問到「是不是軟掉？」、「結束了嗎？」也令男生非常傷心。而女生一聽到「結束了」，立刻從頭冷到腳；其次則是被嫌棄「奶好小」，徹底澆熄慾火。