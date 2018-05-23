佩佩豬配音員是她！時薪高達4萬 16歲少女：配了11年

2018年05月23日 17:06 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

海莉（Harley Bird）也被媒體譽為「英國最成功的青少年配音員」(影片來源/youtube/This Morning)

《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）是英國學前電視動畫，由於內容圍繞日常生活及家庭，因此深受許多家長與小朋友喜愛，不過你知道佩佩豬的配音員是誰嗎？她是年僅16歲的海莉（Harley Bird），目前已是佩佩豬的專屬配音員，而且時薪更是高達1千英鎊(約新台幣4萬元)。

綜合外媒報導，英國16歲少女海莉（Harley Bird）擁有一頭紅頭髮及白皙皮膚，5月初接受BBC訪問，提到她在5歲時就被簽進童星經紀公司「Alphabet Kidz Talent Agency」，不過當時她在試鏡時，由於認識字並不多，因此還必須靠製作人，逐字念台詞給她聽，她在複誦替角色配音。

海莉透露「我為佩佩豬配音11年，完全掌握這個角色的個性，也知道她說話的方式」，也因此於2009年晉升為佩佩豬專任配音員，而報酬也跟著水漲船高，如今她的時薪高達1千英鎊(約新台幣4萬元)，月收入則約台幣2百萬元，估計在21歲時就能成為百萬富翁，還被媒體譽為「英國最成功的青少年配音員」。

不過要當配音員也並不容易，因為隨著年齡的增長，聲線也會出現變化，而海莉坦承出現這樣的狀況，但她還是保有配音員的專業，讓每一集影片的聲音都相同，而海莉不僅擔任配音員，也有在電影《我的生存之道》(How I Live Now)及迪士尼電視劇裡演出。