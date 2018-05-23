富豪娶正妹新娘！她脖上戴滿金飾 嬌喊「不在乎黃金只愛你」

富豪娶正妹新娘！她脖上戴滿金飾 嬌喊「不在乎黃金只愛你」(圖翻攝自/天天快報)

友善列印
/綜合報導

結婚是終身大事，每個人都希能獲得幸福。大陸網路上日前流傳一系列富豪婚照，他為了迎娶美嬌娘更是準備了奢豪聘禮，家門口還停滿一整排名車，新娘身上穿金戴銀，脖子上也掛著一大串金飾，而新娘當天感動的說「老公！我不在乎黃金有幾公斤，我愛的是你這個人...」。

新娘身上帶滿金飾，婚禮現場也相當豪奢(圖翻攝自/天天快報) 新娘身上帶滿金飾，婚禮現場也相當豪奢(圖翻攝自/天天快報)

綜合陸媒報導，日前珠海有一場世紀婚禮，引發網友們討論，新郎是一名富二代，去年在客戶的介紹下，認識住在珠海的一名正妹，男方對女子展開熱烈追求，兩人隨後也墜入愛河，更在今年3月結為夫妻，而男方為了讓新娘感受奢華的婚禮，家門前更是擺放整排收藏的名車。

婚禮現場前更是停了整排名車(圖翻攝自/天天快報) 婚禮現場前更是停了整排名車(圖翻攝自/天天快報)

而新娘的身上還掛有一串串的金飾，男方甚至還邀請歌手到現場炒熱氣氛，結婚現場相當氣派，讓不少人大開眼界。而新娘在致詞時，也向未來的丈夫傾訴自己的心聲「老公！我不在乎黃金有幾公斤，我愛的是你這個人...」、「包容我的小脾氣，在我們以後美滿的日子裡，請多指教！」。

兩人的氣派婚禮，讓不少人大開眼界(圖翻攝自/天天快報) 兩人的氣派婚禮，讓不少人大開眼界(圖翻攝自/天天快報)

據了解，女方父母雖然對於女婿的外貌並不滿意，但他們女兒過得快樂，才是最重要的「我們只希望女兒過得幸福，只要這個男人對我們女兒好，我們就放心的把女兒嫁給他，男人最重要的不是外貌」。不少網友也紛紛給予祝福「幸福的佳偶」、「互相喜歡最重要囉！」。

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