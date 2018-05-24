好身材新標準「三角巧克力通道」！女星辣秀性感地帶

2018年05月24日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現代女性勇於展露身材，先前在日本就瘋傳「愛心奶」，甚至吸引女星嘗試，而最近IG上更是掀起「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），主要就是大腿根部中間所形成的縫隙，由於剛好是倒三角形，因此以能塞進瑞士三角巧克力命名，而歐美許多網紅也紛紛嘗試，並分享自己性感的火辣照。

根據《每日郵報》，大多女性都希望擁有好身材，有時甚至會借助物品，表現出自己擁有好身材，先前就曾在網路上流行「愛心奶」、「iPhone 6腿」、「A4腰」等，而最近歐美則吹起「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），許多女星紛紛嘗試，其中包括超模坎達兒珍娜(Kendall Jenner) 及性感女星艾蜜莉拉塔雅寇斯基(Emily Ratajkowski)。

Emily Ratajkowski（@emrata）分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 24 日 上午 9:11 張貼

Erin（@tobleronetunnels）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 22 日 上午 5:39 張貼

而想要擁有「三角巧克力通道」的翹臀，也得靠著運動努力才行，可透過深蹲、消防栓式踢腿（fire hydrant kick）、跪姿抬臀(驢子踢腿Donkey Kicks)及單腳橋式( Single Leg Glute Bridge)等方式，訓練自己的臀部曲線，只要肯努力，人人也能秀出「三角巧克力通道」的性感地帶。