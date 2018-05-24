好身材新標準「三角巧克力通道」！女星辣秀性感地帶

好身材新標準「三角巧克力通道」！女星辣秀性感地帶(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

現代女性勇於展露身材，先前在日本就瘋傳「愛心奶」，甚至吸引女星嘗試，而最近IG上更是掀起「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），主要就是大腿根部中間所形成的縫隙，由於剛好是倒三角形，因此以能塞進瑞士三角巧克力命名，而歐美許多網紅也紛紛嘗試，並分享自己性感的火辣照。

根據《每日郵報》，大多女性都希望擁有好身材，有時甚至會借助物品，表現出自己擁有好身材，先前就曾在網路上流行「愛心奶」、「iPhone 6腿」、「A4腰」等，而最近歐美則吹起「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），許多女星紛紛嘗試，其中包括超模坎達兒珍娜(Kendall Jenner) 及性感女星艾蜜莉拉塔雅寇斯基(Emily Ratajkowski)。

Emily Ratajkowski（@emrata）分享的貼文 張貼

Erin（@tobleronetunnels）分享的貼文 張貼

而想要擁有「三角巧克力通道」的翹臀，也得靠著運動努力才行，可透過深蹲、消防栓式踢腿（fire hydrant kick）、跪姿抬臀(驢子踢腿Donkey Kicks)及單腳橋式( Single Leg Glute Bridge)等方式，訓練自己的臀部曲線，只要肯努力，人人也能秀出「三角巧克力通道」的性感地帶。

「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），主要就是大腿根部中間所形成的縫隙(示意圖/達志影像) 「三角巧克力通道」（Toblerone tunnel），主要就是大腿根部中間所形成的縫隙(示意圖/達志影像)
這攤章魚燒好辣！正妹低胸顧攤...

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