不滿韓裔男車開太慢 美國大媽「手拉眼角」怒嗆：醜陋中國人

不滿韓裔男車開太慢，美國白人大媽做出歧視動作（影片截圖）

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不滿韓裔男車開太慢，美國白人大媽竟怒嗆：醜陋中國人（取自YOUTUBE）

美國加州近日又爆出一起種族歧視事件，一名白人大媽因為不滿一名韓裔的退伍美軍車子開太慢，除了用戲謔語氣大罵「醜陋的中國人」以外，她更做出手拉眼角的侮辱亞洲人動作，影片曝光後掀起大批網友不滿。

被羞辱的韓裔男詹姆斯安（James Ahn）在臉書上指出，他本月20日開車行經舊金山灣區的費利蒙（Fremont）大道，而他當時開的速度也是法律規定的最高速限56公里，沒想到在他後方的白人大媽卻嫌他開太慢，除了不斷閃燈要他加速外，甚至還做出惡意逼車的危險行徑，過程全被詹姆斯的友人從副駕駛座給拍下。

從影片中可見，大媽把車開到詹姆斯的車之後就緊急煞車，接著就失控破口大罵：「這裡他Ｘ的不是你的國家，這裡是我的國家！這裡不是中國，我的老天啊！中國人長好醜喔，醜陋的中國人！」之後更做出用手指拉眼角的侮辱亞洲人動作。

詹姆斯強調，他和友人當時沒有說過半句話，完全不知道這位白人大媽為何會這麼生氣，而他也指出自己雖然是韓裔，但卻是個正港美國人，是個退伍的美軍士兵。

事後詹姆斯將影片帶到警局報案，但警方卻以「事件沒有造成身體傷害」為由拒絕受理，不少網友在看過影片之後也紛紛留言痛批：「講別人醜之前也不先照照鏡子」、「這大媽的嘴臉真的好噁」、「明明口音超重卻嘴人不是美國人，問號」、「真的是白人之恥。」

詹姆斯（前排左一站立者）是名退伍美軍（翻攝臉書） 詹姆斯（前排左一站立者）是名退伍美軍（翻攝臉書）
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