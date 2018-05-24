厲害了！小偷苦心鑽研「行竊大法」 竟寫8本秘笈欲傳後世

男子被逮後，警方在他的家中發現寫滿他犯案心得的竊盜秘笈（翻攝微博）

友善列印

如果讀書有那麼認真就好了！廣州一名22歲的程姓男子是名偷竊慣犯，曾經在當地犯下多起入室行竊事件，近日他終於被警方逮捕歸案，不過警方在搜索程男家中時，除了發現他用來作案的開鎖道具以及贓物外，竟還發現了8本記載了他50多次作案紀錄以及做案手法的「武林秘笈」，讓警方看了之後超傻眼。

據了解，在上個月29日，當地一間商場遭到小偷撬開門鎖行竊，警方在獲報後展開調查，並透過監視器畫面發現犯案的男子身影，而根據他的外貌特徵，警方也發現他就是犯下先前多起竊盜案件的程姓嫌犯，在深入調查後，警方終於在上週一（14日）循線將程男逮捕。

警方指出，在搜索程男住處時發現了8本被他命名為《傳世之寶》的竊盜秘笈，當中程男除了清楚記載自己犯下的每起竊盜案件外，更寫著像是：「第一步，賺錢、吃飯、租房」、「第二步，學開鎖，買工具，研究如何盜竊」、「第三步，新淘寶號、新微信號、新三星手機」等等的「竊盜心法」。

而為了提高自己的偷竊技術，男子更苦心鑽研開鎖，更把重點清楚的記錄在密技之中，而在作案之前他也會先勘查地形，模擬好一切流程，並在作案之後將偷竊過程記載在秘笈當中，但也因為如此，這些秘笈也成為了程男行竊高達50多次的犯案鐵證。在被逮捕後，程男向警方供稱，自己的爸爸再婚之後他和繼母處得不好，在某次和繼母大吵一架之後就離家出走，因為沒錢花用才會下手行竊。

自家後院挖出「陳年保險箱」 ... 股溝投籃3球入洞！股溝妹6秒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。