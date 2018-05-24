厲害了！小偷苦心鑽研「行竊大法」 竟寫8本秘笈欲傳後世

2018年05月24日 09:00 陳慶餘

如果讀書有那麼認真就好了！廣州一名22歲的程姓男子是名偷竊慣犯，曾經在當地犯下多起入室行竊事件，近日他終於被警方逮捕歸案，不過警方在搜索程男家中時，除了發現他用來作案的開鎖道具以及贓物外，竟還發現了8本記載了他50多次作案紀錄以及做案手法的「武林秘笈」，讓警方看了之後超傻眼。

據了解，在上個月29日，當地一間商場遭到小偷撬開門鎖行竊，警方在獲報後展開調查，並透過監視器畫面發現犯案的男子身影，而根據他的外貌特徵，警方也發現他就是犯下先前多起竊盜案件的程姓嫌犯，在深入調查後，警方終於在上週一（14日）循線將程男逮捕。

警方指出，在搜索程男住處時發現了8本被他命名為《傳世之寶》的竊盜秘笈，當中程男除了清楚記載自己犯下的每起竊盜案件外，更寫著像是：「第一步，賺錢、吃飯、租房」、「第二步，學開鎖，買工具，研究如何盜竊」、「第三步，新淘寶號、新微信號、新三星手機」等等的「竊盜心法」。

而為了提高自己的偷竊技術，男子更苦心鑽研開鎖，更把重點清楚的記錄在密技之中，而在作案之前他也會先勘查地形，模擬好一切流程，並在作案之後將偷竊過程記載在秘笈當中，但也因為如此，這些秘笈也成為了程男行竊高達50多次的犯案鐵證。在被逮捕後，程男向警方供稱，自己的爸爸再婚之後他和繼母處得不好，在某次和繼母大吵一架之後就離家出走，因為沒錢花用才會下手行竊。