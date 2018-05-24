每周一次？三寶業務踩油門衝撞展示間 網酸：壓力測試

每周一次？三寶業務踩油門衝撞展示間 網酸：壓力測試(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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驚險影片曝光後，引起網友熱議。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

新車展示中心流行被衝撞？先前才發生駕駛開車衝撞展示間，23日台中一間TOYOTA豐田汽車展示中心有一名業務，疑似要移動展間內的新車，卻狠踩油門朝落地窗衝撞，直接開上窗外的人行道；影片曝光後引起網友熱議，有不少人見狀開玩笑「TOYOTA最新撞擊測試」。

昨(23)日晚上有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，分享一段TOYOTA豐田汽車展示中心的監視器畫面，一名身穿白襯衫的業務坐進一輛全新白色轎車的駕駛座，但沒多久轎車開始緩緩前進，瞬間撞破前方落地窗，衝到人行道上，險撞上一輛路過的黑色轎車，好在沒釀成車禍；原PO看到影片忍不住揶揄，「開牛頭牌(TOYOTA)的三寶多，連業務也三寶化了嗎？」

網友見狀忍不住揶揄，「開牛頭牌(TOYOTA)的三寶多，連業務也三寶化了嗎？」 網友見狀忍不住揶揄，「開牛頭牌(TOYOTA)的三寶多，連業務也三寶化了嗎？」(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

驚險影片馬上引起熱議，「撞到玻璃沒凹欸」、「業務：這是我們TOYOTA最新的撞擊測試(踩)，跟玻璃比起來TOYOTA的確很堅固呢」、「壓力測試」、「這是油門輕快的最好實證啦，一踩就噴射了」；有人還拿不久前發生的駕駛衝撞展示間比較，笑說「從外面撞有什麼了不起，我們從裡面撞呢」。

有不少人看到業務離譜的行徑，紛紛表示「這牌的業務原本就是三寶，不用三寶化」、「賀成交，自己的業績自己買」、「年輕人終究還是年輕人，太衝動了」、「什麼牌子有什麼樣的業務」；而有眼尖網友發現該展示中心位於台中，直言「台中日常，每個禮拜都有人去展示間撞玻璃」。

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