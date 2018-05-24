短褲男隨機砍殺攤販阿姨 「當街剖心」嚇壞路人

短褲男隨機砍殺攤販阿姨 「當街剖心」嚇壞路人(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸網路上瘋傳一段駭人驚悚事故，20日在廣東省廣州市出現一名穿紅色短褲的平頭男子，大白天在街頭砍死一名女子，還蹲在路旁狠剁遺體「剖心」，嚇壞周遭路人；有民眾拍下影片分享到網路上，引起熱議，事後當地警局證實這起事故，但兩人生活中並未有交集，殺人動機仍帶進一步調查。

事故地點發生在廣東廣州市三九腦科醫院附近，影片中看到短褲男殺害女子後，便繼續拿著菜刀朝死者胸膛剁，猶如肉販剁豬肉，畫面十分驚悚，在警方到場前，都沒有任何人敢接近；原PO並直言，「廣州的朋友都注意下，這是我弟在打球的路上拍到的….太恐怖了，為了大家安全發出來的」。

而該起事故造成轟動，廣州市公安局新聞辦公室也證實確有此事，警方當天下午接到民眾報案，即刻趕到現場逮捕賴姓兇嫌，而死者是一名在醫院前擺攤賣水果的阿姨，兩人生活中並無交集，故作案動機仍待調查。

該起駭人驚悚事故引起當地網友熱議。 該起駭人驚悚事故引起當地網友熱議。(圖/ 翻攝自微博)

儘管當地媒體沒有大肆報導該事故，但影片在網路上發酵，更引起網友猜測各種兇嫌的殺人動機，像是有傳聞兩人是情侶，感情出現問題才會導致這種慘況；但馬上被人推翻，「不是男女朋友，(兇嫌)是個神經病，40多歲阿姨出來擺攤賣水果，遇到神經病被殺害的」。

當地有一些男網友在影片下留言並標記女友，「XXX，你要乖乖聽話」、「XXX，不聽話可以剁了」、「寶寶你要聽話」；但馬上有許多人跳出來痛批，「居然還標記女友，這種男人還要繼續嗎？」、「評論裡標記女朋友的都是腦殘吧」。

地鐵搭一半手機不見了 女子擋...

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