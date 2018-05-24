學校宿舍裡有蛇 男大生合力捕獲剝皮宰殺燉來吃

男學生專業烹調的手法讓網友驚呼不已（翻攝微博）

友善列印

真的是闖錯地方了！許多人都對爬蟲類，特別是蛇有恐懼感，若是見到都會避之唯恐不急，不過這條蛇闖進重慶一間大學男生宿舍的蛇下場卻超慘，牠竟慘遭宿舍內的男學生合力圍捕，甚至還被剝皮燉成蛇湯，相關照片在網路上曝光後引起熱議。

近日在微博上瘋傳多張重慶一間大學男宿內，學生在煮蛇湯的照片，而照片更清楚了記下了一隻完整的蛇是怎麼樣被剝皮肢解，最後變成一鍋蛇湯的過程。

據了解，本起事件發生於5月初，一條王錦蛇誤闖了重慶機電職業技術學院的男生宿舍，沒想到這些男學生們不但不怕，竟然合力將蛇給打死，接著更拿出鍋碗瓢盆和食材直接把蛇給煮來吃。

校方指出，由於他們的學校靠山，所以常常有野生動物出沒，相對來說蛇也比較多，當天確實有發生一起蛇跑進男生宿舍被煮來吃的事件，但由於宿舍內禁止使用高功率的電器，加上野生的蛇肉有寄生蟲的風險，因此校方已經找到涉事的男學生，並給予告誡。

不過由於男學生烹調蛇肉的手法實在是太專業，除了剝蛇皮的技術一等一以外，不知道從哪裡變出來的紅棗、參、陳皮、當歸、大蔥等配料更是讓網友通通看傻了眼，並且紛紛留言表示：「這手法，專業殺蛇的吧？」、「這些學生是廣東來的？」、「這宿舍裡的人到底都幹啥的？工具怎麼那麼齊全」、「真的是一言不合就剝皮欸！」、「求這隻蛇的心理陰影面積」。

王錦蛇被男學生發現後遭打死（翻攝微博） 王錦蛇被男學生發現後遭打死（翻攝微博）
樂極生悲！3男溪邊戲水開心自...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。