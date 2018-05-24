學校宿舍裡有蛇 男大生合力捕獲剝皮宰殺燉來吃

2018年05月24日 11:57 陳慶餘

真的是闖錯地方了！許多人都對爬蟲類，特別是蛇有恐懼感，若是見到都會避之唯恐不急，不過這條蛇闖進重慶一間大學男生宿舍的蛇下場卻超慘，牠竟慘遭宿舍內的男學生合力圍捕，甚至還被剝皮燉成蛇湯，相關照片在網路上曝光後引起熱議。

近日在微博上瘋傳多張重慶一間大學男宿內，學生在煮蛇湯的照片，而照片更清楚了記下了一隻完整的蛇是怎麼樣被剝皮肢解，最後變成一鍋蛇湯的過程。

據了解，本起事件發生於5月初，一條王錦蛇誤闖了重慶機電職業技術學院的男生宿舍，沒想到這些男學生們不但不怕，竟然合力將蛇給打死，接著更拿出鍋碗瓢盆和食材直接把蛇給煮來吃。

校方指出，由於他們的學校靠山，所以常常有野生動物出沒，相對來說蛇也比較多，當天確實有發生一起蛇跑進男生宿舍被煮來吃的事件，但由於宿舍內禁止使用高功率的電器，加上野生的蛇肉有寄生蟲的風險，因此校方已經找到涉事的男學生，並給予告誡。

不過由於男學生烹調蛇肉的手法實在是太專業，除了剝蛇皮的技術一等一以外，不知道從哪裡變出來的紅棗、參、陳皮、當歸、大蔥等配料更是讓網友通通看傻了眼，並且紛紛留言表示：「這手法，專業殺蛇的吧？」、「這些學生是廣東來的？」、「這宿舍裡的人到底都幹啥的？工具怎麼那麼齊全」、「真的是一言不合就剝皮欸！」、「求這隻蛇的心理陰影面積」。